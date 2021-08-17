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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

食品安全與風險分析

2 hours to complete
5 videos (Total 80 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

風險評估

3 hours to complete
4 videos (Total 91 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

風險管理

3 hours to complete
4 videos (Total 94 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

風險溝通 1

3 hours to complete
3 videos (Total 87 min)

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