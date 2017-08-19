本课程根据外国学生学习汉语的特点，比较系统地介绍了汉语的主要语法，像词类、句子成分、单句、复句、篇章、表达方法，等等；着重指出了外国学习者学习汉语语法的难点和重点，并通过大量有针对性的练习，帮助学习者去掌握、运用，从而提高学习者的汉语水平。
现代汉语核心语法Peking University
About this Course
Offered by
Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
第一讲 名 词、动词和形容词
第一讲主要包括以下语法点：（1）名词的类别和作用；（2）名词与“们”及处所词、方位词；（3）动词的类别和作用；（4）动词的重叠；（5）离合词和能愿动词；（6）形容词的类别和作用；（7）形容词的重叠式。
第二讲 代词、数词和量词
第二讲主要包括以下语法点：（1）代词的类别和作用；（2）疑问代词的特殊用法；（3）数词的类别；（4）数词的作用；（5）量词的类别及量词、数量的重叠式；（6）数量作状语带“地”问题。
第三讲 副词、介词和连词
第三讲主要包括以下语法点：（1）副词的类别和作用；（2）副词在句中的位置及共现顺序；（3）“还”“又”“再”；（4）介词的类别；（5）介词的作用；（6）连词的类别；（7）连词在句中的位置。
第四讲助词、叹词和象声词
第四讲主要包括以下语法点：（1）结构助词；（2）动态助词；（3）语气助词；（4）叹词的类别；（5）叹词的作用；（6）象声词的类别；（7）象声词的作用。
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TOP REVIEWS FROM 现代汉语核心语法
终于完成了《现代汉语核心语法》课程，老师讲解的内容很实用，学完之后汉语有了很大的提升，不过课后习题有的有点难，希望题目可以简单一些。题的数量也有点多了，少一点就好了。谢谢老师，您辛苦了！！！
谢谢杨教授在Coursera上开设这门语法课，我通过这个课程的学习，学到了很多东西。杨教授的讲解很好，很认真，也很清晰。不足之处就是只有汉语字幕，我的一些汉语不太好的朋友，说听不太懂。习题的数量太多了，难度有点大，希望以后可以改进。推荐大家学习这门课程。
Frequently Asked Questions
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