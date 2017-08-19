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Instructor

Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

第一讲 名 词、动词和形容词

5 hours to complete
7 videos (Total 67 min)
Week
2

Week 2

4 hours to complete

第二讲 代词、数词和量词

4 hours to complete
6 videos (Total 47 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

第三讲 副词、介词和连词

3 hours to complete
5 videos (Total 52 min)
Week
4

Week 4

4 hours to complete

第四讲助词、叹词和象声词

4 hours to complete
7 videos (Total 57 min)

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