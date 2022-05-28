這門課是「CAD/BIM技術與應用」專項課程的第五門課，屬於BIM系列課程：「工程資訊管理BIM基礎」、「工程資訊管理BIM塑模」及「工程資訊管理BIM應用」的第一門課。
This course is part of the CAD/BIM技術與應用 Specialization
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About this Course
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National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
蓄勢待發
歡迎來到「工程資訊管理：BIM基礎」的第一週課程！準備好要學習BIM了嗎？這裏有學習BIM前你所需要的所有資訊，包含了課程的介紹、軟體的安裝教學、作業的評分方式。帶著一顆愉快的心，讓我們一起開始這段BIM的學習旅程吧！
認識BIM技術
歡迎來到「工程資訊管理：BIM基礎」的第二週課程！經過上一週的準備工作，相信你對這門課已經有了一個感性的認識，並且樹立了自己的學習目標！在這一週，我們將進一步探索BIM的概念以及它的重要性。這個課程模組從BIM的定義開始，由淺入深地介紹BIM技術，以及它對工程的不同層面可能產生的影響。通過這週的學習，你將能夠向你的朋友解釋什麼是BIM，以及它和CAD的異同。也應能知道自己為什麼要學習BIM，而BIM時代的來臨又將給行業與自己帶來哪些改變。你準備好了嗎？讓我們一起來揭開BIM的神秘面紗吧！
全球的BIM發展
歡迎來到「工程資訊管理：BIM基礎」的第三週課程！經歷上一週的課程後，我們應已了解什麼是BIM技術，接著，我們要來看看全球的BIM發展現況，本課程模組中以世界各大洲的幾個BIM技術應用最成熟的國家為範例，簡介BIM在各國的發展，以及因其國情而發展出的不同特色，希望藉此讓大家開更快掌地握現今BIM應用發展的脈動，並具備未來持續追蹤觀察的基礎。在實作課程的部分，我們將先介紹這門課的操作軟體 Autodesk Revit 2015，讓你開始熟悉BIM工具的操作環境，並介紹如何在Revit中能開始瀏覽BIM模型。你準備好了嗎？讓我們一起來了解全球的BIM發展吧！
模型元件發展程度-LOD
歡迎來到「工程資訊管理：BIM基礎」的第四週課程！在這一週我們要學習BIM應用中一個很重要的觀念，那就是「模型元件發展程度（LOD）」。經過這一週的學習，你將會了解什麼是LOD？它與BIM應用有什麼關聯？我們將介紹LOD的發展史，並舉一些範例幫助你瞭解LOD在BIM塑模與應用中扮演的角色。在實作課程的部分，我們會介紹如何查詢BIM模型中的資訊並教授如何在BIM模型中建立剖面圖，讓你更進一步的熟悉BIM軟體工具。你準備好了嗎？讓我們一起來了解LOD及其在BIM應用中的重要性吧！
About the CAD/BIM技術與應用 Specialization
視覺是工程師傳遞想法的語言，更是跨團隊合作的基礎。資訊科技的進步，CAD/BIM逐漸取代傳統的尺規工程製圖。數位化的模型建構、管理與應用，對工程生命週期中的各項作業進行精細的模擬，超越時空限制，對工程的有更好的掌握與整合，能降低工程成本與錯誤，提升工程品質、效率與安全，回應現今永續發展與節能減碳上對工程的要求。 CAD/BIM專項課程提供「工程圖學 2D CAD」、「工程圖學 2D CAD專題」、「工程圖學3D CAD」、「工程圖學 3D CAD專題」、「工程資訊管理 BIM 概念」、「工程資訊管理 BIM 案」、「工程資訊管理 BIM 應用」及「CAD/BIM實務總整專題」共計8門課，帶你從工程繪圖，模型建立，到資訊模型管理，獲得充分的知識與實作技能，修習完此專項課程之學員，將成為具有職場競爭力的初階CAD/BIM專業人才。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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