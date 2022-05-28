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Course 5 of 8 in the
CAD/BIM技術與應用 Specialization
Approx. 16 hours to complete
Chinese (Traditional)
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Instructor

Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

蓄勢待發

1 hour to complete
3 videos (Total 17 min), 6 readings
Week
2

Week 2

2 hours to complete

認識BIM技術

2 hours to complete
10 videos (Total 66 min), 3 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

5 hours to complete

全球的BIM發展

5 hours to complete
10 videos (Total 80 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

模型元件發展程度-LOD

4 hours to complete
8 videos (Total 31 min), 4 readings, 3 quizzes

About the CAD/BIM技術與應用 Specialization

CAD/BIM技術與應用

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