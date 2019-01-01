謝尚賢教授，1985年國立臺灣大學土木工程學系畢業後，於1990年及1993年取得美國康乃爾大學土木與環境工程碩士及博士學位。為開闊研究領域，續轉往美國普渡大學進行博士後研究兩年，學成即返台，回到母校臺灣大學土木工程學系任教，曾任學生事務處課外活動組主任、土木工程學系副主任、國際事務處副國際長，現為土木工程學系主任。謝教授於臺灣大學教學研究期間，專注資訊技術於土木工程的研發與應用，致力培養土木系學生跨工程營建專業及資訊應用技術之能力。除教學研究外，謝教授亦積極投入產業界服務，參與土木工程相關學會之活動，於2008-2016年擔任中國土木水利工程學會資訊委員會主任委員期間，定期舉辦電子計算機在土木水利工程應用研討會及創辦學生3D BIM工程設計比賽，激起各校對BIM工程教育之重視與變革。謝教授在國際學術界相當活躍，早於赴美深造期間即參加土木及建築相關學協會之活動，除為美國土木工程師學會（American Society of Civil Engineers，簡稱ASCE）之長期會員，亦為國際土木及建築工程計算學會（International Society for Computing in Civil and Building Engineering，簡稱ISCCBE）之理事，並曾任該學會之秘書長(2002-2004)、副理事長(2004-2006)及理事長（2006-2008）。有鑑於BIM工程技術對國內營建產業的發展甚為重要，謝教授除了在學校教育建議開始導入BIM的相關學程內容外，更積極於2009年9月在臺大土木系籌設『工程資訊模擬與管理研究中心』，期能發揮學研一體來前導BIM技術之養成與精進，並透過產學合作來落實BIM技術之應用。