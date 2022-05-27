這門課是「CAD/BIM技術與應用」專項課程的第七門課，屬於BIM系列課程：「工程資訊管理BIM基礎」、「工程資訊管理BIM塑模」及「工程資訊管理BIM應用」的第三門課。
This course is part of the CAD/BIM技術與應用 Specialization
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About this Course
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National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
蓄勢待發
歡迎來到「工程資訊管理：BIM應用」的第一週課程！準備好要學習怎麼應用BIM模型了嗎？這裏有學習BIM應用之前，你所需要先知道的所有資訊，包含課程的介紹、軟體的安裝教學、與作業的評分方式等。請帶著一顆愉快的心，讓我們一起學習如何應用BIM技術於工程實務中吧！
BIM在工程生命週期中之應用
歡迎來到「工程資訊管理：BIM應用」的第二週課程！經過上一週的準備工作，相信你已經迫不及待想要開始了解如何運用BIM技術了吧！在這一週，我們將透過課程簡報與文章閱讀，來了解將BIM技術成功導入到工程實務中的關鍵，並以工程生命週期為主軸，來探討BIM在各生命週期的各種應用。你準備好了嗎？讓我們一起開始學習吧！
BIM模型的數量估算應用
歡迎來到「工程資訊管理：BIM塑模」的第三週課程！經歷上一週課程後，我們瞭解了在建築物的各生命週期中，應用BIM技術能帶給工程的助益。接著我們來學習並實際操作一項BIM技術的應用：工程數量估算。我們會先透過文章閱讀來了解工程數量估算在工程中扮演的角色，並以系列的操作影片帶領大家學習BIM數量估算的軟體操作。你準備好了嗎？讓我們來開始學習BIM模型的工程數量估算應用吧！
BIM模型的4D模擬應用
歡迎來到「工程資訊管理：BIM應用」的第四週課程！在上一週我們學習了BIM技術在工程數量估算上的應用，並以一個小案例讓大家親自運用BIM技術來估算出混凝土的體積。接著，我們來學習BIM模型在工程上的另一個運用：工程進度排程，也就是「4D模擬」。你將在這週了解如何運用BIM技術進行4D模擬，並且操作Autodesk Navisworks來完成4D模擬的小案例。相信經過這樣的練習，你將能清楚了解BIM技術的4D模擬工程應用。準備好了嗎？讓我們一起學習運用BIM技術進行4D模擬吧！
About the CAD/BIM技術與應用 Specialization
視覺是工程師傳遞想法的語言，更是跨團隊合作的基礎。資訊科技的進步，CAD/BIM逐漸取代傳統的尺規工程製圖。數位化的模型建構、管理與應用，對工程生命週期中的各項作業進行精細的模擬，超越時空限制，對工程的有更好的掌握與整合，能降低工程成本與錯誤，提升工程品質、效率與安全，回應現今永續發展與節能減碳上對工程的要求。 CAD/BIM專項課程提供「工程圖學 2D CAD」、「工程圖學 2D CAD專題」、「工程圖學3D CAD」、「工程圖學 3D CAD專題」、「工程資訊管理 BIM 概念」、「工程資訊管理 BIM 案」、「工程資訊管理 BIM 應用」及「CAD/BIM實務總整專題」共計8門課，帶你從工程繪圖，模型建立，到資訊模型管理，獲得充分的知識與實作技能，修習完此專項課程之學員，將成為具有職場競爭力的初階CAD/BIM專業人才。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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