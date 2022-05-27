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Course 7 of 8 in the
CAD/BIM技術與應用 Specialization
Approx. 19 hours to complete
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Instructor

Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

蓄勢待發

1 hour to complete
3 videos (Total 14 min), 8 readings
Week
2

Week 2

3 hours to complete

BIM在工程生命週期中之應用

3 hours to complete
7 videos (Total 51 min), 5 readings, 3 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

BIM模型的數量估算應用

6 hours to complete
8 videos (Total 43 min), 4 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

9 hours to complete

BIM模型的4D模擬應用

9 hours to complete
11 videos (Total 89 min), 4 readings, 7 quizzes

About the CAD/BIM技術與應用 Specialization

CAD/BIM技術與應用

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