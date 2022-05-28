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Course 8 of 8 in the
CAD/BIM技術與應用 Specialization
Approx. 66 hours to complete
Chinese (Traditional)
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Instructor

Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

蓄勢待發

1 hour to complete
2 videos (Total 5 min), 7 readings
Week
2

Week 2

10 hours to complete

案例模型建立（一）

10 hours to complete
2 videos (Total 8 min), 3 readings, 3 quizzes
Week
3

Week 3

12 hours to complete

案例模型建立（二）

12 hours to complete
2 videos (Total 8 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

周遭環境建立

3 hours to complete
2 videos (Total 6 min), 1 reading, 1 quiz

About the CAD/BIM技術與應用 Specialization

CAD/BIM技術與應用

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