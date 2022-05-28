本課程專題之設計乃與世界知名的Arup工程顧問公司合作，讓學員透過解決工程實務問題的過程，一方面能複習與綜整本系列課程中所學到的知識與技能，另一方面能更理解CAD/BIM在工程實務的運用上，可能遭遇的挑戰與相對應的解決方案，並期能激發學員之創意，讓本系列課程之學習成果更加豐富。修習完此課程之學員，將成為具有職場競爭力的初階CAD/BIM專業人才。本課程會先說明要學員解決的工程實務問題，及解決問題之階段性任務，接著便由學員逐步完成各階段性任務及提出期中報告，最後於期末時針對所完成的基本解決方案與創意加值部份，提出一期末報告。每期的頂尖學員，將可獲得提送履歷表給Arup公司的難得機會。
About this Course
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
蓄勢待發
歡迎來到「CAD/BIM實務總整專題：畢業課程」的第一週課程！這裏有進行這門課前你所需要的所有資訊，包含了課程的介紹、作業的評分方式與Arup提供頂尖獎勵的說明。帶著一顆愉快的心，讓我們一起開始這段旅程吧！
案例模型建立（一）
經理一進辦公室就向大家宣佈一個大消息：我們團隊剛剛接到一個興建變電所的專案，我們一定要好好把握這次機會向業主展示我們BIM的堅強實力。我們該在這一週做什麼呢？趕快看看經理要跟我們說什麼吧！
案例模型建立（二）
經理看過大家在上一週努力建立的模型後，會有什麼樣的評價呢？這週延續了上週的進度，需要把變電所專案的BIM模型完成，看看經理對我們有什麼叮嚀吧！
周遭環境建立
在完成塑模後，經理向業主展示我們完成的BIM模型，不知道業主會有什麼樣的回應呢？業主會不會有什麼其他的需求呢？趕快來看看經理要跟我們說什麼吧！
About the CAD/BIM技術與應用 Specialization
視覺是工程師傳遞想法的語言，更是跨團隊合作的基礎。資訊科技的進步，CAD/BIM逐漸取代傳統的尺規工程製圖。數位化的模型建構、管理與應用，對工程生命週期中的各項作業進行精細的模擬，超越時空限制，對工程的有更好的掌握與整合，能降低工程成本與錯誤，提升工程品質、效率與安全，回應現今永續發展與節能減碳上對工程的要求。 CAD/BIM專項課程提供「工程圖學 2D CAD」、「工程圖學 2D CAD專題」、「工程圖學3D CAD」、「工程圖學 3D CAD專題」、「工程資訊管理 BIM 概念」、「工程資訊管理 BIM 案」、「工程資訊管理 BIM 應用」及「CAD/BIM實務總整專題」共計8門課，帶你從工程繪圖，模型建立，到資訊模型管理，獲得充分的知識與實作技能，修習完此專項課程之學員，將成為具有職場競爭力的初階CAD/BIM專業人才。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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