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Course 6 of 8 in the
CAD/BIM技術與應用 Specialization
Approx. 28 hours to complete
Chinese (Traditional)
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Instructor

Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

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1 hour to complete

蓄勢待發

1 hour to complete
3 videos (Total 16 min), 7 readings
Week
2

Week 2

6 hours to complete

工程水平垂直放樣

6 hours to complete
5 videos (Total 27 min), 5 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

B1F 建築模型建置

6 hours to complete
11 videos (Total 49 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

1F 建築模型建置

6 hours to complete
7 videos (Total 29 min), 2 readings, 6 quizzes

About the CAD/BIM技術與應用 Specialization

CAD/BIM技術與應用

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