這門課是「CAD/BIM技術與應用」專項課程的第六門課，屬於BIM系列課程：「工程資訊管理BIM基礎」、「工程資訊管理BIM塑模」及「工程資訊管理BIM應用」的第二門課。
About this Course
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
蓄勢待發
歡迎來到「工程資訊管理：BIM塑模」的第一週課程！準備好要學習BIM塑模了嗎？這裡有學習BIM塑模前你所需要的所有資訊，包含了課程的介紹、軟體的安裝教學、作業的評分方式等。請帶著一顆愉快的心，讓我們一起開始學習怎麼建立一個BIM模型吧！
工程水平垂直放樣
歡迎來到「工程資訊管理：BIM塑模」的第二週課程！經過上一週的準備工作，相信你已經迫不及待想要開始建立BIM模型了吧！在這一週，我們要先從工程的打草稿開始，也就是工程水平與垂直的放樣。你可以閱讀我們精心準備的閱讀資料，複習在康仕仲老師在CAD系列課程中所教授的工程圖識圖原理，並學習到工程中的水平放樣與BIM模型之間的關聯。在實作課程中，我們會教授如何運用BIM塑模工具完成水平、垂直放樣的建置。你準備好了嗎？讓我們一起開始來建立BIM模型吧！
B1F 建築模型建置
歡迎來到「工程資訊管理：BIM塑模」的第三週課程！經歷上一週的課程後，我們已經了解，工程水平垂直放樣可如何在BIM模型中實現，並學習到放樣的塑模操作。現在我們先來建立地下室的BIM模型元件，從柱、梁、板、牆、門、窗的塑模操作開始學起。然後，你會在這門課中完成地下室的結構體模型，並且也能了解工程實務與塑模操作的和諧搭配。你準備好了嗎？讓我們來建立地下室的BIM模型吧！
1F 建築模型建置
歡迎來到「工程資訊管理：BIM塑模」的第四週課程！在上一週我們建立了地下室的結構體模型，熟悉如何在Revit塑模軟體中創建柱、梁、板、牆、門、窗元件。接著，我們來學習有關樓梯元件的製作。學習後，你就具備了建立建築物結構體的基本能力了。你將在這週運用學習到的塑模指令，完成地下室與1F的結構體模型。相信經過這些練習，你將會非常熟悉BIM塑模的操作指令。準備好了嗎？讓我們一起來建立1F的BIM模型吧！
About the CAD/BIM技術與應用 Specialization
視覺是工程師傳遞想法的語言，更是跨團隊合作的基礎。資訊科技的進步，CAD/BIM逐漸取代傳統的尺規工程製圖。數位化的模型建構、管理與應用，對工程生命週期中的各項作業進行精細的模擬，超越時空限制，對工程的有更好的掌握與整合，能降低工程成本與錯誤，提升工程品質、效率與安全，回應現今永續發展與節能減碳上對工程的要求。 CAD/BIM專項課程提供「工程圖學 2D CAD」、「工程圖學 2D CAD專題」、「工程圖學3D CAD」、「工程圖學 3D CAD專題」、「工程資訊管理 BIM 概念」、「工程資訊管理 BIM 案」、「工程資訊管理 BIM 應用」及「CAD/BIM實務總整專題」共計8門課，帶你從工程繪圖，模型建立，到資訊模型管理，獲得充分的知識與實作技能，修習完此專項課程之學員，將成為具有職場競爭力的初階CAD/BIM專業人才。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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