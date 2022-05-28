About this Course

6,080 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 8 in the
CAD/BIM技術與應用 Specialization
Approx. 9 hours to complete
Chinese (Traditional)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 8 in the
CAD/BIM技術與應用 Specialization
Approx. 9 hours to complete
Chinese (Traditional)

Instructor

Offered by

Placeholder

National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

蓄勢待發

1 hour to complete
3 videos (Total 7 min), 5 readings
Week
2

Week 2

1 hour to complete

平面圖

1 hour to complete
6 videos (Total 63 min), 1 reading
Week
3

Week 3

25 minutes to complete

平面圖柱牆繪製

25 minutes to complete
6 videos (Total 25 min)
Week
4

Week 4

13 minutes to complete

平面圖樓梯、電梯與陽台繪製

13 minutes to complete
4 videos (Total 13 min)

About the CAD/BIM技術與應用 Specialization

CAD/BIM技術與應用

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder