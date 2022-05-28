在『工程圖學2D CAD專題』，我們以一幢五層的公寓住宅為案例，一步步地講述AutoCAD繪製建築平面圖的技巧，包含梁、柱、樓板、樓梯、窗戶等，並介紹建築平面圖與立面圖的基本符號代表的意義與表達方式。
About this Course
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
蓄勢待發
開始學習工程圖學2D CAD需要什麼準備？所有的課程資訊看這裡！在這裡，你可以知道，工程圖學2D CAD專題 有什麼豐富的教學內容？如何評分以及通過這門課？相信你已經具備了AutoCAD基本的電腦繪圖能力，準備進入本專題課程大展身手。如果你還不熟悉AutoCAD，隨時可以前往「工程圖學2D CAD」免費學習！
平面圖
哇 ！ 我把空間壓扁成一張平面圖了！學習「平面圖」的符號與工程意義，了解不同平面圖的功能，以及學習如何以正確的邏輯順序，繪製平面圖。
平面圖柱牆繪製
在這裏，我們要開始畫圖了！一個完整又錯綜複雜的的建築平面圖，從一張空白的圖面上，到底要從哪裡開始呢？康老師教你建築結構，柱與牆如何定位與繪製。
平面圖樓梯、電梯與陽台繪製
柱牆結構繪製完成了，這個則模組，進入繪製樓層與層樓之間的連結——樓梯、電梯。以及繪製陽台。
About the CAD/BIM技術與應用 Specialization
視覺是工程師傳遞想法的語言，更是跨團隊合作的基礎。資訊科技的進步，CAD/BIM逐漸取代傳統的尺規工程製圖。數位化的模型建構、管理與應用，對工程生命週期中的各項作業進行精細的模擬，超越時空限制，對工程的有更好的掌握與整合，能降低工程成本與錯誤，提升工程品質、效率與安全，回應現今永續發展與節能減碳上對工程的要求。 CAD/BIM專項課程提供「工程圖學 2D CAD」、「工程圖學 2D CAD專題」、「工程圖學3D CAD」、「工程圖學 3D CAD專題」、「工程資訊管理 BIM 概念」、「工程資訊管理 BIM 案」、「工程資訊管理 BIM 應用」及「CAD/BIM實務總整專題」共計8門課，帶你從工程繪圖，模型建立，到資訊模型管理，獲得充分的知識與實作技能，修習完此專項課程之學員，將成為具有職場競爭力的初階CAD/BIM專業人才。
Frequently Asked Questions
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