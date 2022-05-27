腦袋裡常裝著許多立體物件的形貌，想分享出來，可是不知道怎麼表達？怎麼將心中那個立體的形象，「繪製」出來呢？3D建模技術，幫助我們建構最直觀可以理解的立體模型，跳過利用平面圖解讀三維物體的過程，最能直接有效地表達我們的想法。
About this Course
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
蓄勢待發
歡迎來到CAD/BIM專項課程的《工程圖學 3D CAD》，想了解這門課？所有資訊請看這！告訴你所有修課應知道的事，以及如何準備軟體。
範例ㄧ 神奇方塊
第一個教學範例，第一次使用SketchUp要會什麼？從最基本的繪製一條線，形成一張面，到拉出一塊體積，本模組介紹SketchUp建立立體模型最核心也最常用的推拉工具，以及如何判別鎖點，如何等分線段等等，和其他實用的輔助按鍵功能。
範例二 畫房子
「移動」工具也可以是變形、雕塑模型的好工具，在畫房子的範例中，你會學到如何從一塊長方體，以一條線，和移動工具，將長方體變成一棟斜屋頂的小房子，還有畫弧工具，以及平面交集功能，快來看看這些技巧如何搭配應用，繪製出一棟精緻的小房屋！
範例三 海灘球
怎麼畫出一顆球體？！本範例要介紹各位SketchUp建模強大的「路徑跟隨」功能，只要你有一條路徑，一張截面，你就能掃出各式各樣的弧面。以及教你如何輸入旋轉複製指令，複製出物件並呈你要的方式均勻排列。最後，是上色工具「油漆桶」，為潔白的模型，增添美麗的色彩吧！
About the CAD/BIM技術與應用 Specialization
視覺是工程師傳遞想法的語言，更是跨團隊合作的基礎。資訊科技的進步，CAD/BIM逐漸取代傳統的尺規工程製圖。數位化的模型建構、管理與應用，對工程生命週期中的各項作業進行精細的模擬，超越時空限制，對工程的有更好的掌握與整合，能降低工程成本與錯誤，提升工程品質、效率與安全，回應現今永續發展與節能減碳上對工程的要求。 CAD/BIM專項課程提供「工程圖學 2D CAD」、「工程圖學 2D CAD專題」、「工程圖學3D CAD」、「工程圖學 3D CAD專題」、「工程資訊管理 BIM 概念」、「工程資訊管理 BIM 案」、「工程資訊管理 BIM 應用」及「CAD/BIM實務總整專題」共計8門課，帶你從工程繪圖，模型建立，到資訊模型管理，獲得充分的知識與實作技能，修習完此專項課程之學員，將成為具有職場競爭力的初階CAD/BIM專業人才。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
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