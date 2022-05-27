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Course 3 of 8 in the
CAD/BIM技術與應用 Specialization
Approx. 8 hours to complete
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Instructor

Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

蓄勢待發

1 hour to complete
4 videos (Total 9 min), 6 readings
Week
2

Week 2

2 hours to complete

範例ㄧ 神奇方塊

2 hours to complete
4 videos (Total 9 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

範例二 畫房子

2 hours to complete
3 videos (Total 7 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

範例三 海灘球

2 hours to complete
3 videos (Total 6 min)

About the CAD/BIM技術與應用 Specialization

CAD/BIM技術與應用

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