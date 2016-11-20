工程圖學在教什麼？這門課有的重要性為何? 對我的專業有什麼幫助?沒有工程背景的人也可以學習工程圖學嗎？我不是工程師，學習工程圖學對我的生活有幫助嗎？
This course is part of the CAD/BIM技術與應用 Specialization
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About this Course
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National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
蓄勢待發 Get Ready
開始學習工程圖學2D CAD需要什麼準備？所有的課程資訊看這裡！第一個模組的內容包括：工程圖學涵蓋什麼主題？作業如何評分？如何通過這門課？當然，你一定需要安裝AutoCAD 2015這套軟體。你也可以在以下的連結找到軟體安裝的方法。
工程圖學的意義與知識 Significance and Knowledge of Engineering Graphics
所有的學習與知識建構都立基於基本原理與實作相關的先備知識。這個模組將帶你初步了解工程圖的產出過程，從發現問題，形成想法，畫製草繪圖、設計圖，到產出完稿圖。同時你也將認識如何讀圖、製圖、表達與敘述圖表…等工程師必備的圖學能力與素養與今日工程圖學的常用繪圖工具與使用時機。*本模組提供1個不計分的測驗練習。
基礎圖形繪製
「工欲善其事，必先利其器」。這個模組將由介紹平面草繪的基礎技巧開始，包含畫直線、圓、橢圓與弧的方式，並闡述如何生活中實作應用這些繪圖技巧。同時也開始AutoCAD電腦繪圖教學，讓你輕鬆上手，學會基本圖形工具的使用！*本模組包含第一次計分測驗，提供3個不計分練習。
幾何圖法
工程製圖表現物體的形貌，本是由各式各樣的幾何圖形組成，這個模組要教你的是幾何構圖的方法與原理，你也會因擁有正確的幾何知識，知道如何繪製多邊形、橢圓與拋物線等較難以直接精準描繪的圖形！\本模組包含第二次計分測驗。/
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TOP REVIEWS FROM 工程圖學 2D CAD
本人是一名结构工程师，有十多年的AutoCAD 2D绘图经验，但已经有较长时间没有进行系统地学习CAD（刚毕业的时候学的是AutoCAD R14），一些新的功能和命令也不会用。通过学习这门课程，我学习和掌握了一些新的命令和画图技巧，这对我的工作效率肯定会有不小的提升。台大康教授的这门课程确实物有所值。
Learn the basics of the AutoCAD 2015. Extreme helpful to my work.
About the CAD/BIM技術與應用 Specialization
視覺是工程師傳遞想法的語言，更是跨團隊合作的基礎。資訊科技的進步，CAD/BIM逐漸取代傳統的尺規工程製圖。數位化的模型建構、管理與應用，對工程生命週期中的各項作業進行精細的模擬，超越時空限制，對工程的有更好的掌握與整合，能降低工程成本與錯誤，提升工程品質、效率與安全，回應現今永續發展與節能減碳上對工程的要求。 CAD/BIM專項課程提供「工程圖學 2D CAD」、「工程圖學 2D CAD專題」、「工程圖學3D CAD」、「工程圖學 3D CAD專題」、「工程資訊管理 BIM 概念」、「工程資訊管理 BIM 案」、「工程資訊管理 BIM 應用」及「CAD/BIM實務總整專題」共計8門課，帶你從工程繪圖，模型建立，到資訊模型管理，獲得充分的知識與實作技能，修習完此專項課程之學員，將成為具有職場競爭力的初階CAD/BIM專業人才。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.