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Course 1 of 8 in the
CAD/BIM技術與應用 Specialization
Approx. 26 hours to complete
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Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up97%(1,098 ratings)
Week
1

Week 1

1 hour to complete

蓄勢待發 Get Ready

1 hour to complete
5 videos (Total 19 min), 6 readings
Week
2

Week 2

1 hour to complete

工程圖學的意義與知識 Significance and Knowledge of Engineering Graphics

1 hour to complete
3 videos (Total 34 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

5 hours to complete

基礎圖形繪製

5 hours to complete
6 videos (Total 50 min), 1 reading, 5 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

幾何圖法

4 hours to complete
9 videos (Total 99 min), 1 reading, 3 quizzes

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