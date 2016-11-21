JX
Nov 20, 2016
本人是一名结构工程师，有十多年的AutoCAD 2D绘图经验，但已经有较长时间没有进行系统地学习CAD（刚毕业的时候学的是AutoCAD R14），一些新的功能和命令也不会用。通过学习这门课程，我学习和掌握了一些新的命令和画图技巧，这对我的工作效率肯定会有不小的提升。台大康教授的这门课程确实物有所值。
May 7, 2017
Learn the basics of the AutoCAD 2015. Extreme helpful to my work.
By JIANHUA X•
Nov 21, 2016
本人是一名结构工程师，有十多年的AutoCAD 2D绘图经验，但已经有较长时间没有进行系统地学习CAD（刚毕业的时候学的是AutoCAD R14），一些新的功能和命令也不会用。通过学习这门课程，我学习和掌握了一些新的命令和画图技巧，这对我的工作效率肯定会有不小的提升。台大康教授的这门课程确实物有所值。
By quieter•
May 8, 2017
Learn the basics of the AutoCAD 2015. Extreme helpful to my work.
By Ryan N T L•
Mar 23, 2017
Well-presented contents with comprehensive illustrations and easy to follow, cover in proper order every aspect of drawing and AutoCAD. Would appreciate if the English subtitle is available in the whole course, so more students could access to these handy lectures and exercises.
By Jing C•
Mar 11, 2017
Very Basic course for learners without Autocad experiences.
By 吴昊宁•
Oct 4, 2016
非常喜歡康老師的課程，在這裏也能夠學習到非常完備的計算機輔助設計的程式應用，推薦大家來上課！
By 樊潔之•
Jul 23, 2020
已提交作業並完成審閱同學作業，因為作業沒有被評分而無法完成課程，很困擾
是否有助教可提供協助
By Tim W•
Mar 21, 2016
讲课内容浅显易懂，图例也生动有趣，没有基础的同学也能很好地理解CAD的基础知识。
By 章诗琪•
Dec 28, 2016
觉得是很基础的东西，但是听了还是有很多新的收获，谢谢老师。
By Yong.L•
Nov 25, 2016
学到了许多实用的技巧，对工程思维的培养有很大帮助
By P•
Jun 4, 2018
课程框架非常清楚，工程制图与电脑作图交叉讲很棒
By YIN Y•
Apr 4, 2016
老师非常认真也很nice,非常期待后面的课程。
By 俞建坡•
Apr 15, 2016
讲的很仔细 没有基础很容易学习
By 李洁•
Aug 23, 2015
学到了很多基础知识~很棒的课程
By 吴之路•
Sep 17, 2015
很好的课程，弥补了学校的不足
By 袁思佳•
Nov 29, 2015
老师讲课很清晰，也很有耐心
By Wang R•
Oct 10, 2015
Good quality.
By Isabelle C•
Jul 5, 2017
老師講解清晰易懂且細膩!
By 翁志海•
Aug 15, 2015
基础课 ，讲的通俗易懂。
By 王艺•
Jan 3, 2016
很好，老师很负责人呢。
By 何舒桦•
Jan 3, 2017
简单易懂，实用性很强
By 知识朝圣者•
Dec 17, 2015
very good!
By Zalman R•
Feb 8, 2018
非常好的一门课程。
By Kahsolt•
Aug 29, 2015
结构清晰，良心设计
By KU K•
Nov 27, 2021
非常好的課程
By 正廉 刘•
Apr 6, 2016
非常好的课程