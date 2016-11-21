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Learner Reviews & Feedback for 工程圖學 2D CAD by National Taiwan University

4.8
stars
218 ratings
38 reviews

About the Course

工程圖學在教什麼？這門課有的重要性為何? 對我的專業有什麼幫助?沒有工程背景的人也可以學習工程圖學嗎？我不是工程師，學習工程圖學對我的生活有幫助嗎？ 這門課是CAD/BIM技術與應用專項課程的第一門課，與其他三門課「工程圖學2D專題」、「工程圖學3D」，及「工程圖學3D專題」，作為工程圖學及電腦繪圖的入門課程，你將在這門課會學到各種繪圖的原理與方法，以及AutoCAD電腦繪圖技術，並在相關的作業練習中，逐漸熟練這些基本技術。 工程製圖的應用無所不在，最主要的目的就是利用圖像來描述物體的形貌與功能，作為保存與傳遞想法的工具。繪圖一點也不難，無論你從事什麼工作，來自什麼背景，只要你具備中學程度的基本幾何和三角函數概念，就可以在這裡從頭開始，學會工程圖學！你會驚訝的發現，當繪圖融入你的生活時帶來的趣味與方便！...

Top reviews

JX

Nov 20, 2016

本人是一名结构工程师，有十多年的AutoCAD 2D绘图经验，但已经有较长时间没有进行系统地学习CAD（刚毕业的时候学的是AutoCAD R14），一些新的功能和命令也不会用。通过学习这门课程，我学习和掌握了一些新的命令和画图技巧，这对我的工作效率肯定会有不小的提升。台大康教授的这门课程确实物有所值。

QQ

May 7, 2017

Learn the basics of the AutoCAD 2015. Extreme helpful to my work.

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1 - 25 of 38 Reviews for 工程圖學 2D CAD

By JIANHUA X

Nov 21, 2016

本人是一名结构工程师，有十多年的AutoCAD 2D绘图经验，但已经有较长时间没有进行系统地学习CAD（刚毕业的时候学的是AutoCAD R14），一些新的功能和命令也不会用。通过学习这门课程，我学习和掌握了一些新的命令和画图技巧，这对我的工作效率肯定会有不小的提升。台大康教授的这门课程确实物有所值。

By quieter

May 8, 2017

Learn the basics of the AutoCAD 2015. Extreme helpful to my work.

By Ryan N T L

Mar 23, 2017

Well-presented contents with comprehensive illustrations and easy to follow, cover in proper order every aspect of drawing and AutoCAD. Would appreciate if the English subtitle is available in the whole course, so more students could access to these handy lectures and exercises.

By Jing C

Mar 11, 2017

Very Basic course for learners without Autocad experiences.

By 吴昊宁

Oct 4, 2016

非常喜歡康老師的課程，在這裏也能夠學習到非常完備的計算機輔助設計的程式應用，推薦大家來上課！

By 樊潔之

Jul 23, 2020

已提交作業並完成審閱同學作業，因為作業沒有被評分而無法完成課程，很困擾

是否有助教可提供協助

By Tim W

Mar 21, 2016

讲课内容浅显易懂，图例也生动有趣，没有基础的同学也能很好地理解CAD的基础知识。

By 章诗琪

Dec 28, 2016

觉得是很基础的东西，但是听了还是有很多新的收获，谢谢老师。

By Yong.L

Nov 25, 2016

学到了许多实用的技巧，对工程思维的培养有很大帮助

By P

Jun 4, 2018

课程框架非常清楚，工程制图与电脑作图交叉讲很棒

By YIN Y

Apr 4, 2016

老师非常认真也很nice,非常期待后面的课程。

By 俞建坡

Apr 15, 2016

讲的很仔细 没有基础很容易学习

By 李洁

Aug 23, 2015

学到了很多基础知识~很棒的课程

By 吴之路

Sep 17, 2015

很好的课程，弥补了学校的不足

By 袁思佳

Nov 29, 2015

老师讲课很清晰，也很有耐心

By Wang R

Oct 10, 2015

Good quality.

By Isabelle C

Jul 5, 2017

老師講解清晰易懂且細膩!

By 翁志海

Aug 15, 2015

基础课 ，讲的通俗易懂。

By 王艺

Jan 3, 2016

很好，老师很负责人呢。

By 何舒桦

Jan 3, 2017

简单易懂，实用性很强

By 知识朝圣者

Dec 17, 2015

very good!

By Zalman R

Feb 8, 2018

非常好的一门课程。

By Kahsolt

Aug 29, 2015

结构清晰，良心设计

By KU K

Nov 27, 2021

非常好的課程

By 正廉 刘

Apr 6, 2016

非常好的课程

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