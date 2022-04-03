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Back to مقدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

Learner Reviews & Feedback for مقدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي by Meta

4.9
stars
16 ratings
10 reviews

About the Course

"تضع هذه الدورة التدريبية الأساس للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ستتعلم ما يستلزمه التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تاريخ وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة الموجودة. ستتعرّف على كيفية تحديد قناة وسائل تواصل اجتماعي تناسب احتياجاتك، وتحديد الأهداف ومقاييس النجاح، وتحديد هوية جمهورك المستهدف. بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من: • فهم طبيعة التسويق التقليدي، والرقمي، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي • فهم كيفية أن تُصبح معتمدًا كشريك تسويق رقمي • فهم منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكيفية عملها، والدور الذي تلعبه في التسويق • إنشاء أهداف ذكية وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية • تحديد جمهورك المُستهدف ورحلة عملائهم. • اختيار منصات وسائل التواصل الاجتماعي المناسبة والتعرّف على كيفية إنشاء سياسات وسائل التواصل الاجتماعي مهما كان مستوى المعرفة الذي ستبدأ به، ستساعدك هذه الدورة على بناء أساس متين للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي واكتساب المهارات القابلة للتطبيق التي ستتيح لك جعل جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر نجاحًا وملحوظة. لا حاجة للتمتع بخبرة تسويقية، ولكن يجب التمتع بمهارات أساسية ذات صلة بتصفح الإنترنت والحرص على المشاركة والتواصل في وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن يكون لدى الدارسين حساب على فيسبوك وحساب إنستغرام قد يفي بالغرض."...
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1 - 9 of 9 Reviews for مقدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

By صالح ا

Apr 2, 2022

من أفضل الدورات التي شاركت فيها والتي أستفدت منها كثيرا من ناحية الشروحات والاختبارات والادوات المفيدة التي يضعونها لنا ويرشدونا على أستخداممها وكذلك ملفات pdf المرفقة كلها رائعة أنصح الجميع بالاشتراك والأستفادة من هذا الكنز .. تحياتي وبالتوفيق للجميع

By Anas T

Mar 27, 2022

كل شيئ بهذه الدورة رائع .. التقديم الشرح .. ايصال الفكرة .. المعلومات و تسلسل الافكار ..

كل الشكر لكم ..

By Alaa N

Mar 11, 2022

Interesting and useful course I learned new points from him Thanks..

By Shoeib A

Mar 27, 2022

شكرا لكل من ساهم فى مساعدة الاخرين لتغيير حياتهم للافضل

By Noor F

Oct 20, 2021

goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood

By Abdalrahman G

Nov 18, 2021

كورس جيد جدا و مفيد جدا

By Ammar Y M M

Mar 21, 2022

v​erh Goood

By Sidati D

Jul 2, 2021

amazing

By محمد ا

Mar 20, 2022

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