JL
Oct 9, 2018
非常棒！👍 UTF-8 Big-5那邊的encoding設定講得很清楚。最後的檔案讀取、寫入、去頭尾、格式選擇，是整個課程高潮，講得很，覺得以後拿出來實用的機會高！此外，好想聽 pdb debug哦，老師再開一門吧！
Y
Aug 13, 2020
Learn a lot from the course. Thank NTU for providing the valuable resources.
By Annie S•
Feb 10, 2019
相較於本系列課程一和三，這堂課稍微混亂一點。
By 蕭聖尚•
May 7, 2019
課程內容部分解釋不夠清楚，另一方面最關鍵的第4部分未提供完整的code給予同學學習，對於程度不太好的同學十分不友善，且最後一章的迴歸方程式中beta的公式提供錯誤，希望ppt錯誤內容能夠修正。
By 蔡政剛•
Sep 20, 2019
課程內容充實, 但教材內容品質不佳, 講師講解方式不專業, 課後測驗很簡單, 僅僅是選擇題填空題
建議第四週課程使用的資料來源提供給非台大或已畢業的社會人士使用, 不過相信在這邊的評論建議應該是不會有人看吧 ... 內部論壇的提問都沒有人負責回答 , 整體而言不推薦
By Allen C•
May 12, 2019
課程中學不太到什麼內容
By Li C•
Jun 3, 2019
很實用的一門課，但有些考試題答案可能要再校驗
By 陳岳緯•
Jun 25, 2019
第四週課程完全沒有顧及初學者適合的難度
By JIN-RANG L•
Oct 10, 2018
非常棒！👍 UTF-8 Big-5那邊的encoding設定講得很清楚。最後的檔案讀取、寫入、去頭尾、格式選擇，是整個課程高潮，講得很，覺得以後拿出來實用的機會高！此外，好想聽 pdb debug哦，老師再開一門吧！
By 林毓翔•
Jul 20, 2020
老師講的很淺顯易懂!也有實作讓我們比較好了解
By 陳璽元•
May 14, 2018
延續第一部分的內容並加深一些重要概念，最後帶領資料分析的實作應用也十分受用，唯小考題的部分偏易，少了過去腦力激盪的成就感。
By 楊適福•
Jun 3, 2019
課程內容充實老師表達清楚，但覺得除了測驗題之外，可以針對老師上課中較困難的例子補充練習題並附答案，方便複習。
By Yi-Chiao T•
Feb 25, 2021
缺點：
一：英文教材 英文錯誤百出 (例：define/is defined/defines是不同的，還有tuple從頭唸錯到尾。等等）
二：中文講述不明確 概念不清晰
三：照本宣科 很多的贅詞 （例：”就這樣“ ）
四：教材與考試的錯誤很多，考試的題目設計不良，失去了”考“的意義
優點：
感覺老師有盡力在說明
這個課程完全沒有台大的程度，讓我非常訝異以及失望，我個人在台灣長大在國外生活，我只是想說我很自信我英文雖然沒有很好但中式英文跟英美式英文，我都應該讀得懂，但這堂課老師說的我聽不懂，英文我更加看不懂，從文法動詞到名詞，錯誤不可思議的多，我本來以為是我有問題結果問了國內外朋友，沒人看的懂。在這之前我已經讀了IBM的課程，所以這門python2我可以直接看程式就好，其實說的東西都很基本，建議想要打好基本功，選別的課，這堂課錯誤太多，模糊不清，請恕我發表看法我很抱歉如果能我一顆星都不想給。
By 王怡雯•
Dec 1, 2019
老師的上課方式不會太過快速，且因為是線上教材，如有聽不懂的地方自己還可以按下暫停鍵或是回頭重複播放，對於有疑惑的學生來說時則是一大幫助，教材的部分是用全英文的ppt顯示，看似可能難以理解但經過教授以中文的講解後非常的容易理解，若自己覺得聽不太清楚的話在視頻的下方竟然還有教授說話的文字檔，對某些聽不清楚的學生 來說實則是一大福音。而教授在講課時，並不會一下子就從難度高深的地方下手，反而由淺入深慢慢一步一步的教導我們正確的觀念，這並不只是一個寫程式的概念，我想這也是一個人生學習的概念，沒有任何東西是一蹴可及的，除非自己的天賦過人能夠一點就通，否則大多數人都需要一步一腳印慢慢地累積學習起來，在教授的教導過程中，我學習到的不僅僅只是程式的技能，還有對於人生學習觀的提升。
By おう ふ•
Nov 11, 2021
a very good subsequent course following the Programming for Business Computing in Python (1)
By YU-HAO C•
Aug 14, 2020
Learn a lot from the course. Thank NTU for providing the valuable resources.
By James L•
Apr 11, 2020
老師解釋得很清楚, 每一步都很小步, 進度和難度掌握得很好, 每周都感覺很有挑戰但同時又不會卡到想放棄. 沒想到不知不覺地就上完了!
By 莊芯瑜•
Aug 10, 2020
老師講的非常詳細，對原本python不熟悉的我，更了解python的基礎概念外，也知道很多分析的小技巧，謝謝老師!!!
By YI-CHIEH C•
Jun 1, 2019
謝謝盧教授的課程，真的很充實也很愉快。對於如何應用Python也更有概念，希望未來有機會可以當面謝謝教授;)
By 劉炘魁•
Mar 8, 2020
學到很多，對於在python中各個資料結構的用法又有更深入的了解，也學到了怎麼利用python進行作圖。
By Dongliang Z•
Dec 14, 2019
非常耐心的讲解。即便我在工作中已经使用python，一些细节的讲解仍然是我受益匪浅。谢谢老师！
By Jiashun P•
Jan 15, 2022
数据结构和程序设计中需要注意的细节讲得特别好，对于后续在进行实际工作中运用很有帮助。
By Alan•
Jan 21, 2021
這門課太實用了，感謝老師，覺得在最後講資料處理的部分可以舉多點例子、講詳細一點。
By justine•
Feb 15, 2022
很多需要注意的地方讲的很清楚，比如编码、copy，外加一些有用函数、库，好评！
By Jason C•
Jul 8, 2018
The coursera give great help to me.
By 謝宛樺•
Jul 1, 2019
整個系列都是很棒的課程，而且可以跟著做，覺得收穫很多！
By 徐紫庭•
Feb 15, 2022
nice