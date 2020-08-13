接續用 Python 做商管程式設計（一）的內容，我們將在這個課程中繼續探討Python語言中的許多核心觀念，包含函數、字串、常用的資料結構、檔案讀寫、例外處理等。最後以一個財金資料分析的例子總結。完成本次課程之後，你將會對Python有更深入的了解，並且可以利用Python實際處理一些簡單的資料分析問題。
用 Python 做商管程式設計（二）(Programming for Business Computing in Python (2))National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
函數 (Functions and Fruitful Functions)
函數是發展有結構的，有用的，易維護的程式必備的工具。適當的使用函數可以讓你自己以及與你一起工作的伙伴們可以有效率的建構出有用的程式碼。讓我們一起來學習這個重要的主題吧!
字串 (Strings)
字串是常用的資料型別，也是很多情境中程式操作的對象。我們將介紹字串的基本操作，輔以台灣身分證字號驗證的例子，並且討論中文處理的一些議題。最後介紹格式化字串輸出的一些方法。
資料結構 (Data Structure)、檔案讀寫、與例外處理
本週將介紹三個議題。首先將介紹幾個常用的資料結構，如Tuples, Dictionary, Set, Datetime等。這些資料結構可以幫助你更有效率的完成任務。接下來將介紹檔案讀寫的觀念與做法。最後將說明例外處理。例外處理可以讓我們自己定義程式遇到錯誤時的行為，這常常可以讓你的程式更成熟，更人性，更流暢。
用 Python 分析財金資料
本週將以分析股票報酬為例，介紹資料分析的流程。我們將先簡單的介紹資產定價模型，然後以這個模型為基礎，分析股票日報酬資料。最後並介紹基本資料視覺化的工具。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 用 PYTHON 做商管程式設計（二）(PROGRAMMING FOR BUSINESS COMPUTING IN PYTHON (2))
Learn a lot from the course. Thank NTU for providing the valuable resources.
老師解釋得很清楚, 每一步都很小步, 進度和難度掌握得很好, 每周都感覺很有挑戰但同時又不會卡到想放棄. 沒想到不知不覺地就上完了!
非常棒！👍 UTF-8 Big-5那邊的encoding設定講得很清楚。最後的檔案讀取、寫入、去頭尾、格式選擇，是整個課程高潮，講得很，覺得以後拿出來實用的機會高！此外，好想聽 pdb debug哦，老師再開一門吧！
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
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