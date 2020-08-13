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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

函數 (Functions and Fruitful Functions)

2 hours to complete
7 videos (Total 123 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

字串 (Strings)

2 hours to complete
9 videos (Total 117 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

資料結構 (Data Structure)、檔案讀寫、與例外處理

3 hours to complete
12 videos (Total 139 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

用 Python 分析財金資料

2 hours to complete
9 videos (Total 92 min)

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