DZ
Dec 28, 2019
好棒的课程！每一周都能够学到新的知识。老师上课特别认真。我最喜欢的是第三周，编程计算与经济学的的关联。另外，第二周学到的作图，一些知识点我已经在工作中运用了。非常期待老师今后能把前沿知识再次介绍给我们。再一次感谢老师！
Y
Aug 31, 2021
If you want to learn something fundamental or meaningful, this course is the best choice.
By Dongliang Z•
Dec 29, 2019
好棒的课程！每一周都能够学到新的知识。老师上课特别认真。我最喜欢的是第三周，编程计算与经济学的的关联。另外，第二周学到的作图，一些知识点我已经在工作中运用了。非常期待老师今后能把前沿知识再次介绍给我们。再一次感谢老师！
By Ben•
Dec 29, 2019
It's very practical. The teacher expressed knowledge with clear and logic flow.
By Leslie S•
Sep 12, 2020
學過其他 python 課程來比較的話，這系列的網絡課程的優點是什麼都教一些，缺點就是什麼都只教一些，你真的是從零開始的話到這個 ”第（二）“ 或是 “第（三）” 的課程會很辛苦，而且雖然是教程式，但很多範例又涉及到一些統計學或是商管的知識，如果你沒什麼掌握那部分的知識你聽課也是聽到很沒耐性。
如果你會英文的話，強烈建議去拿別的大學的課程看看，還有去學用 VSC 而不只是 Notepad++。
By JIN-RANG L•
Oct 26, 2018
真的非常非常的感謝老師！！！
Python商管(一)的課程中，第一次自己寫出了換零錢的程式時，真的超級開心的！！！雖然犯了很多複製貼上，不容易維護之類的錯誤，但還是超開心的！此外，還有在命令提示元大量輸入參數這件事，我也覺得很方便。還有在論壇中，老師請我改成pseudo code，我才知道原來有這樣的概念，讓我又學到了一課的感覺。
Python商管(二)在盧信銘老師那，學到了全域、區域變數的概念，還有處理csv檔，這兩件事雖然都覺得很複雜，卻都好有收益。此外，老師提到但沒有教學的Python pdb 除錯，我也自學了一下，覺得開心。哦對了，盧老師還有一段居然晃神，我還前後快轉5秒，想說是不是影片壞了，結果沒想到老師很可愛的說，他晃神了，有時候還會說哭哭，覺得也是挺有趣的。
Python商管(三)的 Week1，終於學到class，但寫作業時還是半懂半懂的，所以有部分是利用老師上課的程式進行修改，很勉強的寫出來。
但是到Week2的作業時，我寫了400行的程式，寫了Math、Time、Bike三個class，總共17個def方法，將檔案做各式各樣的處理、分析，自己覺得很有成就感，總算弄懂class是怎麼使用了，開心！
Week3的賽局，作業是修改老師的程式寫出來了，其實也是知道怎麼寫，不過深層的應用意義上，我覺得可能還是要等以後再上老師的賽局分析(一)(二)，才會更懂。
Week4的Tkinter，老師講的很感性，正如同Python商管(一)的結尾一樣，我覺得有感動到，尤其是annotate(str(j), xy=(i,j))那個例子，我真的覺得非常好！老師說自己也是上網查，看不懂就抓下來跑看看，再觀察這些程式碼的意思可能是代表(要顯示的值、在哪個座標)，以及引導我們如何解決座標點與annotate的位置重疊。這個例子讓我知道，原來這樣的方法是很正確的，老師也是這樣長大的，這樣一步步變厲害。
總之，真的非常謝謝老師！
謝謝！
By 陳泓賓•
Dec 9, 2019
從商管程式設計一開始學到最後，說真的真的，沒有想到最後的結局是這樣，有點傷感，老師在課程裏不但教授了我關於程式設計的知識，更重要的是關於學習的道理，後者更是讓我覺得是這門課真正的價值，最後的最後，非常感謝孔老師以及盧老師一直的教導，在此一鞠躬！！
By Z J•
Sep 6, 2020
Professor Kong's lecture was very comprehensive and easy to follow, given practical examples and step-to-step explanation of why and how each selected dictionary was used.
I have previously taken his Game Theory class and benefited a lot. After a couple years I decided to self-learn Pyhon, Professor Kong from National Taiwan University appeared on my search list again, I decided to register right after a short trail.
Thanks to his course, in fact three courses in a row, I was able to explore a brand new world as Python is my first programming language. Along the way I also attempted to implement some of my learning to personal experiments and to aid my job. Automate things and be able to analyze data in ways I wasn't able before was exciting beyond words.
Hope you will find as much fun in this course as I did if you are a mandarin speaker, please don't hesitate to register.
And again, all gratitude to the professor!
By 陳璽元•
Jun 1, 2018
謝謝孔教授的講解，聽完這一門課總算確實地重新釐清OOP的觀念，非常實用的繪圖部分也教得很清楚，一直到最後的GUI(也是常看到終於第一次接觸了)依然講解得淺顯易懂，共三部分的Python課程真的十分完整，若已聽過前兩parts的同學記得要再來聽完Python最後的精髓!
By 蕭聖尚•
May 23, 2019
上課內容嚴謹、講解十分清楚，使我對於object、matplotlib、GUI有了更深的體會，惟測驗題應讓學生挑戰寫出程式應該比提供程式碼學習效果更佳。雖有小缺點，但整體而言是十分優質的課程，此系列3門課程都十分推薦給對於python有興趣的初學者們。
By YU-HAO C•
Sep 1, 2021
If you want to learn something fundamental or meaningful, this course is the best choice.
By Jim Y•
Jul 24, 2019
真的很棒的一門課！學到了圖像處理(Matplotlib)以及簡單的Graphical User Interface！內容清楚明瞭，馬上就對Python有近一步的認識！
By 戴悅鈴•
May 13, 2020
You are the best programming teacher ever!!
By Ismene W•
Sep 9, 2018
Interesting and challenging :)
By Guiqing L•
May 25, 2022
非常棒的入门课程，课程内容和复杂程度刚刚，容易让人坚持学完
By 謝易軒•
Feb 6, 2020
謝謝小傑，讓我能自學python，也讓我度過了枯燥的寒假
By 謝宛樺•
Jul 1, 2019
整個系列都是很棒的課程，而且可以跟著做，覺得收穫很多！
By Wei H C•
Dec 26, 2020
有新增pandas跟numpy，非常實用謝謝老師
By Ruoyan W•
Jun 17, 2019
超級推的好課，初學Python最佳啟迪課程！
By 威志林•
Mar 2, 2019
Good course!
By 吳金擇•
Aug 9, 2020
好課一堂~~~
By Earl L•
Jan 14, 2022
内容豐富精彩，是很好的概括並引導學生做程式應用。
By 黃紀恩•
Jun 26, 2019
超過一百分