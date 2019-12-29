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Learner Reviews & Feedback for 用 Python 做商管程式設計（三）(Programming for Business Computing in Python (3)) by National Taiwan University

4.9
stars
138 ratings
24 reviews

About the Course

本系列課程從零開始，教授一般認為最適合初學者的程式語言「Python」，目標是讓大家在完成本課程之後，一方面獲得程式設計與運算思維的基本概念，一方面也能獨立寫出能解決運算問題的程式。本課程和一般程式設計課程最不同的地方，在於它是以解決商管領域的運算問題為導向，因此課程不會只含有質因數分解、紅球白球排列組合、三角不等式、萬年曆、數字排序等傳統程式設計課程的範例與作業，而是包含了生產、物流、存貨、投資、定價等問題，讓大家在學會程式設計的同時，也直接體會程式設計與資訊技術在商管領域的各種應用。 本系列課程共分為三門課程。本門課程做為第三門課程，將介紹類別與物件、以 Python 繪製統計圖表、程式演算在經濟學均衡分析的應用，以及圖形化使用者介面的設計。...

Top reviews

DZ

Dec 28, 2019

好棒的课程！每一周都能够学到新的知识。老师上课特别认真。我最喜欢的是第三周，编程计算与经济学的的关联。另外，第二周学到的作图，一些知识点我已经在工作中运用了。非常期待老师今后能把前沿知识再次介绍给我们。再一次感谢老师！

Y

Aug 31, 2021

If you want to learn something fundamental or meaningful, this course is the best choice.

Filter by:

1 - 24 of 24 Reviews for 用 Python 做商管程式設計（三）(Programming for Business Computing in Python (3))

By Dongliang Z

Dec 29, 2019

好棒的课程！每一周都能够学到新的知识。老师上课特别认真。我最喜欢的是第三周，编程计算与经济学的的关联。另外，第二周学到的作图，一些知识点我已经在工作中运用了。非常期待老师今后能把前沿知识再次介绍给我们。再一次感谢老师！

By Ben

Dec 29, 2019

It's very practical. The teacher expressed knowledge with clear and logic flow.

By Leslie S

Sep 12, 2020

學過其他 python 課程來比較的話，這系列的網絡課程的優點是什麼都教一些，缺點就是什麼都只教一些，你真的是從零開始的話到這個 ”第（二）“ 或是 “第（三）” 的課程會很辛苦，而且雖然是教程式，但很多範例又涉及到一些統計學或是商管的知識，如果你沒什麼掌握那部分的知識你聽課也是聽到很沒耐性。

如果你會英文的話，強烈建議去拿別的大學的課程看看，還有去學用 VSC 而不只是 Notepad++。

By JIN-RANG L

Oct 26, 2018

真的非常非常的感謝老師！！！

Python商管(一)的課程中，第一次自己寫出了換零錢的程式時，真的超級開心的！！！雖然犯了很多複製貼上，不容易維護之類的錯誤，但還是超開心的！此外，還有在命令提示元大量輸入參數這件事，我也覺得很方便。還有在論壇中，老師請我改成pseudo code，我才知道原來有這樣的概念，讓我又學到了一課的感覺。

Python商管(二)在盧信銘老師那，學到了全域、區域變數的概念，還有處理csv檔，這兩件事雖然都覺得很複雜，卻都好有收益。此外，老師提到但沒有教學的Python pdb 除錯，我也自學了一下，覺得開心。哦對了，盧老師還有一段居然晃神，我還前後快轉5秒，想說是不是影片壞了，結果沒想到老師很可愛的說，他晃神了，有時候還會說哭哭，覺得也是挺有趣的。

Python商管(三)的 Week1，終於學到class，但寫作業時還是半懂半懂的，所以有部分是利用老師上課的程式進行修改，很勉強的寫出來。

但是到Week2的作業時，我寫了400行的程式，寫了Math、Time、Bike三個class，總共17個def方法，將檔案做各式各樣的處理、分析，自己覺得很有成就感，總算弄懂class是怎麼使用了，開心！

Week3的賽局，作業是修改老師的程式寫出來了，其實也是知道怎麼寫，不過深層的應用意義上，我覺得可能還是要等以後再上老師的賽局分析(一)(二)，才會更懂。

Week4的Tkinter，老師講的很感性，正如同Python商管(一)的結尾一樣，我覺得有感動到，尤其是annotate(str(j), xy=(i,j))那個例子，我真的覺得非常好！老師說自己也是上網查，看不懂就抓下來跑看看，再觀察這些程式碼的意思可能是代表(要顯示的值、在哪個座標)，以及引導我們如何解決座標點與annotate的位置重疊。這個例子讓我知道，原來這樣的方法是很正確的，老師也是這樣長大的，這樣一步步變厲害。

總之，真的非常謝謝老師！

謝謝！

By 陳泓賓

Dec 9, 2019

從商管程式設計一開始學到最後，說真的真的，沒有想到最後的結局是這樣，有點傷感，老師在課程裏不但教授了我關於程式設計的知識，更重要的是關於學習的道理，後者更是讓我覺得是這門課真正的價值，最後的最後，非常感謝孔老師以及盧老師一直的教導，在此一鞠躬！！

By Z J

Sep 6, 2020

Professor Kong's lecture was very comprehensive and easy to follow, given practical examples and step-to-step explanation of why and how each selected dictionary was used.

I have previously taken his Game Theory class and benefited a lot. After a couple years I decided to self-learn Pyhon, Professor Kong from National Taiwan University appeared on my search list again, I decided to register right after a short trail.

Thanks to his course, in fact three courses in a row, I was able to explore a brand new world as Python is my first programming language. Along the way I also attempted to implement some of my learning to personal experiments and to aid my job. Automate things and be able to analyze data in ways I wasn't able before was exciting beyond words.

Hope you will find as much fun in this course as I did if you are a mandarin speaker, please don't hesitate to register.

And again, all gratitude to the professor!

By 陳璽元

Jun 1, 2018

謝謝孔教授的講解，聽完這一門課總算確實地重新釐清OOP的觀念，非常實用的繪圖部分也教得很清楚，一直到最後的GUI(也是常看到終於第一次接觸了)依然講解得淺顯易懂，共三部分的Python課程真的十分完整，若已聽過前兩parts的同學記得要再來聽完Python最後的精髓!

By 蕭聖尚

May 23, 2019

上課內容嚴謹、講解十分清楚，使我對於object、matplotlib、GUI有了更深的體會，惟測驗題應讓學生挑戰寫出程式應該比提供程式碼學習效果更佳。雖有小缺點，但整體而言是十分優質的課程，此系列3門課程都十分推薦給對於python有興趣的初學者們。

By YU-HAO C

Sep 1, 2021

If you want to learn something fundamental or meaningful, this course is the best choice.

By Jim Y

Jul 24, 2019

真的很棒的一門課！學到了圖像處理(Matplotlib)以及簡單的Graphical User Interface！內容清楚明瞭，馬上就對Python有近一步的認識！

By 戴悅鈴

May 13, 2020

You are the best programming teacher ever!!

By Ismene W

Sep 9, 2018

Interesting and challenging :)

By Guiqing L

May 25, 2022

非常棒的入门课程，课程内容和复杂程度刚刚，容易让人坚持学完

By 謝易軒

Feb 6, 2020

謝謝小傑，讓我能自學python，也讓我度過了枯燥的寒假

By 謝宛樺

Jul 1, 2019

整個系列都是很棒的課程，而且可以跟著做，覺得收穫很多！

By Wei H C

Dec 26, 2020

有新增pandas跟numpy，非常實用謝謝老師

By Ruoyan W

Jun 17, 2019

超級推的好課，初學Python最佳啟迪課程！

By 威志林

Mar 2, 2019

Good course!

By 吳金擇

Aug 9, 2020

好課一堂~~~

By Earl L

Jan 14, 2022

内容豐富精彩，是很好的概括並引導學生做程式應用。

By 黃紀恩

Jun 26, 2019

超過一百分

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