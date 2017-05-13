RR
Oct 1, 2019
老师很棒，coursera上面第一个学完的课程，不仅仅对概率论基础做了一个很好的回顾，老师上课所讲的道理也使我受益良多，大学之大，首先在于培养如何做人，其次是修养、眼界和为今后的科研打基础，而怎么做人，恰恰是当前许多大学教育所缺失的，感谢遇见！继续学概率二，走起！
MH
Sep 12, 2019
讲述了概率论随机事件及其概率、随机变量及其分布这两个部分。相较于国内课本的枯燥乏味，benson老师的讲解更为生动形象，更让我理解深刻。同时，也在影片中也教会了我许多道理，不要自欺欺人，要脚踏实地的学习，以及如何做一个学生。谢谢老师！
By Michael C•
May 13, 2017
沒人來管理題目的問題
可以請要開課時都有人來處理問題嗎
雖然課程很有趣...
By Zhu Y Q•
Feb 18, 2017
内容很好，但是习题和课程进度稍有不匹配
By Liu H•
Feb 5, 2017
Knowledge is delivered in an interesting way.
Assignments are quite challenging, though. I strongly recommend detailed solutions be provided after the due of each assignment.
Looking forward to the following part.
By Qian H•
Jun 11, 2017
老师的课程非常生动，例子很贴近生活，例子通俗易懂，老师不仅教知识，也教做人之理，使我们对过去的学习引起反思，以及启发我们的思考
By Tim S•
Jul 30, 2018
最后一周的题并不简单但是要求全对……确实学到了很多。有的题是拿python解的，因为列式子实在算不出来了 ……
By Kevin & A•
Sep 4, 2017
通过多次观看视频，对基本概念有了更深刻的理解。非常好的课程，有些作业太难。谢谢老师！
By Chieh Y C•
Jun 18, 2017
當初機率老師也這樣教就好了 :)
By HJ C•
Jul 29, 2017
有趣有門檻
By John W•
Oct 23, 2017
感觉有点跟以前上课一样：课上讲得我都懂，课后做作业磕磕碰碰:)
By 一丹 邹•
Apr 10, 2022
Thanks for teacher sharing a lot of meaningful and helpful knowledge and thinking patterns. This class will help the students know about the basic statistical and probabilities of discrete knowledge. Cumulative distribution function, probability mass fuction, discrete random variables, mathematical concept proof will be introduced in this class. BTW, the homework is really insteresting and they are good methods to train our logical thinking!
By Ray•
Oct 2, 2019
老师很棒，coursera上面第一个学完的课程，不仅仅对概率论基础做了一个很好的回顾，老师上课所讲的道理也使我受益良多，大学之大，首先在于培养如何做人，其次是修养、眼界和为今后的科研打基础，而怎么做人，恰恰是当前许多大学教育所缺失的，感谢遇见！继续学概率二，走起！
By Mingzhe H•
Sep 13, 2019
讲述了概率论随机事件及其概率、随机变量及其分布这两个部分。相较于国内课本的枯燥乏味，benson老师的讲解更为生动形象，更让我理解深刻。同时，也在影片中也教会了我许多道理，不要自欺欺人，要脚踏实地的学习，以及如何做一个学生。谢谢老师！
By Freydis Z•
Aug 16, 2021
我自己平时学习蛮应付的，Benson的课给了我不一样的感受，不仅教机率，还教育了学习应该有怎样的态度，做到了“授之以渔”，非常有趣的一门课！值得学习的一门课！
By 计耀辉•
Mar 17, 2018
The teacher is not only teach your math,but also tell you something about life.
By Bei L•
Aug 2, 2020
Complex concepts made easy through lively and fun examples. Great course!
By 胡齐琦•
Jul 17, 2019
正如老师所说，大学里修习学分，获得好的GPA本不是目的，学习本身才是。从这门课中我真的感觉到突破了自己，苦思冥想之后，豁然开朗的感觉特别好。
By 陳瑋智•
Jun 16, 2019
這是我在coursera上完成的第一個課程，透過這堂課讓我更瞭解老師的理念，也從課程中感受到學習和解題的愉悅。
By Li Y•
Jul 8, 2019
非常有启发的一堂课！叶老师风趣幽默、讲课深入浅出，题目有挑战度也非常有趣，有点难度才能学到东西呀！
By wangbai•
Feb 11, 2021
benson的课程概念清晰，例子和习题却又妙趣横生，初学或者重新认识概率就从这儿开始吧
By Lude R•
Jun 24, 2020
Very interesting and challenging questions.
By Hao-peng L•
Jul 4, 2017
老师讲得很好，学习后的确有收获，有些测试题的确挺难的，不过解出来还是挺有成就感的。
By Mitochondria S•
Feb 10, 2020
老师讲课生动具体，可以很容易农弄明白，课后作业需要思考和努力才能较好完成。
By no m n•
Feb 15, 2022
很好的概率论入门课程，作业也设置的很有意思，可以让我对知识的了解更深入
By wine•
Jun 12, 2020
这个课程非常interesting，内容比较基础，部分题目倒是有点难度
By Jerry S•
Mar 21, 2017
上过这门课我才知道自己大二学的概率分布是怎么得到的。谢谢叶老师！