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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up96%(1,290 ratings)
Week
1

Week 1

2 hours to complete

WEEK 1

2 hours to complete
8 videos (Total 87 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

WEEK 2

2 hours to complete
7 videos (Total 97 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

WEEK 3

2 hours to complete
6 videos (Total 75 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

WEEK 4 (1)

2 hours to complete
8 videos (Total 91 min)

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