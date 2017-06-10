這是一個機率的入門課程，著重的是教授機率基本概念。課程內容和作業都使用生活化的例子，希望讓同學們快樂學習、快速培養同學們對於機率的洞察力與應用能力。
頑想學概率：機率一 (Probability (1))National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
WEEK 1
歡迎來到「頑想學概率：機率一」第一週課程！本週主題有三個： 1. 機率的概論──機率的本質是什麼？ 2. 所有機率課本都會講到的：集合論 3. 機率學中一些重要專有名詞含義的介紹
WEEK 2
本週的兩個主題：1. 神聖的機率三公理和衍生的性質 2. 機率學中不能不知道的「條件機率」概念 很有趣哦！
WEEK 3
本週的三個主題：1. 不同事件，機率的獨立性 2. 使用圖解的方式計算複雜難算的機率 3. 我們可以怎麼樣利用數數的方式，來幫我們數東西、算機率，這跟算機率有什麼關係？
WEEK 4 (1)
本週有四個主題：1. 隨機變數的概念 2. 累積分布函數 (CDF) 3. 機率質量函數 (PMF) 4. 常見的離散機率分佈
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TOP REVIEWS FROM 頑想學概率：機率一 (PROBABILITY (1))
讲述了概率论随机事件及其概率、随机变量及其分布这两个部分。相较于国内课本的枯燥乏味，benson老师的讲解更为生动形象，更让我理解深刻。同时，也在影片中也教会了我许多道理，不要自欺欺人，要脚踏实地的学习，以及如何做一个学生。谢谢老师！
老师很棒，coursera上面第一个学完的课程，不仅仅对概率论基础做了一个很好的回顾，老师上课所讲的道理也使我受益良多，大学之大，首先在于培养如何做人，其次是修养、眼界和为今后的科研打基础，而怎么做人，恰恰是当前许多大学教育所缺失的，感谢遇见！继续学概率二，走起！
我自己平时学习蛮应付的，Benson的课给了我不一样的感受，不仅教机率，还教育了学习应该有怎样的态度，做到了“授之以渔”，非常有趣的一门课！值得学习的一门课！
老师的课程非常生动，例子很贴近生活，例子通俗易懂，老师不仅教知识，也教做人之理，使我们对过去的学习引起反思，以及启发我们的思考
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
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