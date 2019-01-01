Learner Reviews & Feedback for قياس حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيزها by Meta
About the Course
تزودك هذه الدورة التدريبية بالمهارات اللازمة لتحسين جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تعلّم كيفية تقييم نتائج حملاتك الإعلانية وتفسيرها. تعرف على كيفية تقييم فعالية الإعلانات من خلال دراسات التأثير وحسّن حملاتك من خلال اختبار التقسيم. افهم طريقة قياس فعالية الإعلان عبر المنصات والأجهزة، وتعلّم كيفية تقييم عائد استثمار التسويق، وأتقن كيفية توصيل نتائج التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للآخرين في الشركة.
بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على:
• تحليل لوحات المعلومات وتقييم عائد الاستثمار من جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
• فهم التقنيات المختلفة المستخدمة لتحسين الحملات التسويقية، مثل نماذج التخصيص ومزيج التسويق
• تنفيذ اختبار A/B من أجل تحسين حملتك
• تقديم نتائج حملتك وإيصالها إلى فريق
هذه الدورة التدريبية مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في معرفة كيفية تحليل نتائج تسويق حملتهم وتحسين حملاتهم وإبلاغ النتائج بشكل فعال إلى فرقهم. لا حاجة للتمتع بخبرة تسويقية، ولكن يجب التمتع بمهارات أساسية ذات صلة بتصفح الإنترنت والحرص على المشاركة والتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي. إن امتلاك حساب على فيسبوك أو إنستغرام يساعد في ذلك، ومن الناحية المثالية، يكون المتعلمون قد أكملوا الدورات الأربع السابقة في هذا البرنامج، وستتبع هذه الدورة دورة «المساقات التكميلية للتسويق لوسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك»، وهي الدورة النهائية لهذه الشهادة....