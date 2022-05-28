تزودك هذه الدورة التدريبية بالمهارات اللازمة لتحسين جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تعلّم كيفية تقييم نتائج حملاتك الإعلانية وتفسيرها. تعرف على كيفية تقييم فعالية الإعلانات من خلال دراسات التأثير وحسّن حملاتك من خلال اختبار التقسيم. افهم طريقة قياس فعالية الإعلان عبر المنصات والأجهزة، وتعلّم كيفية تقييم عائد استثمار التسويق، وأتقن كيفية توصيل نتائج التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للآخرين في الشركة.
This course is part of the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
فهم الأساليب المختلفة المستخدمة لتحسين الحملات التسويقية، مثل نماذج التخصيص ومزيج التسويق
تطبيق اختبارات A/B لتحسين حملتك
تحليل لوحات المعلومات وتقييم عائد الاستثمار من جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تقديم نتائج الحملة وإرسالها إلى فريق
Skills you will gain
- Communication
- Advertising Strategy
- Marketing
- Advertising Campaign
Offered by
Meta
Meta builds technologies that help people connect with friends and family, find communities, and grow businesses. On successful completion of the Meta Social Media Marketing Certificate or Meta Marketing Analytics Certificate, you'll gain access to the Meta Career Programs Job Board - a job search platform with 200+ employers looking to hire.
Syllabus - What you will learn from this course
تقييم نتائجك التسويقية مقابل الأهداف
ستتعلم هذا الأسبوع حول كيفية مواءمة المقاييس مع أهدافك التسويقية وتقنيات تحليل البيانات. ستكتسب فهمًا للمصطلحات الشائعة، مثل عائد الاستثمار والقيمة الدائمة، وستتعلم كيفية حسابها.
قياس فعالية إعلانك
ستتعرف في الأسبوع الثاني على كيفية تقييم نجاح حملاتك الإعلانية. ستتعلم كيفية تقييم تقارير نتائج الحملة، كما ستتعلم كيف يمكن لدراسات التحسين مساعدتك في تحديد تأثير حملتك.
تعزيز حملاتك الإعلانية
في الأسبوع الثالث، ستتعلم كيفية تحسين الإعلان باستخدام اختبار A/B، كما ستتعلم كيف يمكن أن يساعدك التخصيص في تقييم إستراتيجيتك الإعلانية وتحسينها عبر المنصات المختلفة.
توصيل نتائج التسويق
ستتعلم هذا الأسبوع كيفية سرد القصة الكاملة لحملتك وإيصال نتائجها إلى جمهور أكبر في عرض تقديمي فعال. ستتعلم كيفية سرد قصة واضحة بالبيانات والتركيز على الأفكار التي ستساعد في تحديد الخطوات التالية في جهودك التسويقية.
About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
سواء كنت تتلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي لشركتك بالفعل أو كنت جديدًا تمامًا في مجال التسويق الرقمي، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. يتضمن هذا البرنامج المكون من ست دورات، والذي طوره خبراء التسويق الرقمي في Aptly جنبًا إلى جنب مع جهات التسويق على فيسبوك، منهجًا ذا صلة بالصناعة مصممًا لإعدادك لدور مبتدئ في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.بعد مقدمة إلى التسويق الرقمي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، ستتعلم كيفية إنشاء تواجد عبر الإنترنت وإنشاء منشورات وإنشاء متابعين وإدارة حساباتك على الشبكات الاجتماعية. ستطور مهاراتك في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي وستتعلم كيفية تقييم نتائج جهودك التسويقية.الأهم من ذلك، خلال البرنامج، ستتمرن على مهاراتك الجديدة من خلال المشاريع العملية، والتي يمكنك عرض نتائجها من خلال مجموعة من أعمالك. عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، ستحصل على كل من شهادة Coursera وشهادة مساعد التسويق الرقمي على فيسبوك مهاراتك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي استخدام مدير إعلانات فيسبوك.
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