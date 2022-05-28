About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 5 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level

Approx. 8 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • فهم الأساليب المختلفة المستخدمة لتحسين الحملات التسويقية، مثل نماذج التخصيص ومزيج التسويق

  • تطبيق اختبارات A/B لتحسين حملتك

  • تحليل لوحات المعلومات وتقييم عائد الاستثمار من جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

  • تقديم نتائج الحملة وإرسالها إلى فريق

Skills you will gain

  • Communication
  • Advertising Strategy
  • Marketing
  • Advertising Campaign
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 5 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level

Approx. 8 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Meta

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

تقييم نتائجك التسويقية مقابل الأهداف

4 hours to complete
14 videos (Total 80 min), 7 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

قياس فعالية إعلانك

2 hours to complete
7 videos (Total 41 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

تعزيز حملاتك الإعلانية

2 hours to complete
7 videos (Total 49 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

1 hour to complete

توصيل نتائج التسويق

1 hour to complete
7 videos (Total 49 min), 1 reading, 2 quizzes

About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder