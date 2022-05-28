About this Course

5,047 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 7 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Asset
  • Peer Review
  • Social Network
  • Target Audience
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 7 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Northwestern University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة إلى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

1 hour to complete
7 videos (Total 24 min), 6 readings
Week
2

Week 2

2 hours to complete

التوجهات الاجتماعية

2 hours to complete
7 videos (Total 39 min), 3 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

أعمال وسائل التواصل الاجتماعي

2 hours to complete
9 videos (Total 42 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

نظرة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي

2 hours to complete
9 videos (Total 45 min), 4 readings, 2 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder