"ما هي وسائل التواصل الاجتماعي؟" المساق الجماعي الإلكتروني مفتوح المصدر (Massive Open Online Course, MOOC) مُخصَّص لأصحاب الأعمال والمسؤولين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التسويق الذين يودون بحق تحسين قدراتهم على تنمية استراتيجيتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام منهجيات فعَّالة ومثبتة. فيما لن يرشدك البرنامج "التعليمي" هذا إلى طريقة تنمية شخصيتك المهنية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فحسب؛ بل سيمكنك من تطبيق ذلك بالفعل! هذه الدورة هي الأولى من ست دورات متخصصة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: كيف يمكنك جني الأرباح في العالم الرقمي.
ما هي وسائل التواصل الاجتماعي؟Northwestern University
About this Course
Skills you will gain
- Asset
- Peer Review
- Social Network
- Target Audience
Offered by
Northwestern University
Northwestern University is a private research and teaching university with campuses in Evanston and Chicago, Illinois, and Doha, Qatar. Northwestern combines innovative teaching and pioneering research in a highly collaborative environment that transcends traditional academic boundaries.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة إلى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في هذه الوحدة الأولى ستتعرف على الأهداف والهيكل والمنجزات المستهدفة للمساقات الخاصة بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اكتساب المعرفة حول طريقة اعتماد كل مساق من المساقات المختلفة في التخصص على بعضها البعض لإنشاء تجربة حقيقية فريدة من نوعها وقابلة للتطبيق مباشرة.
التوجهات الاجتماعية
في هذه الوحدة لن تتعلم كيف تسببت الثورة الرقمية في عرقلة السوق التجاري فحسب، بل ستتعلم كيف يمكنك الاستفادة من هذا العالم الرقمي المعرقِل.
أعمال وسائل التواصل الاجتماعي
ستتعلم في هذه الوحدة كيفية النظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنَّها شاملة وتركز على المستهلك/ صاحب المصلحة وتتسم بالمرونة ومنتشرة على نطاق عالمي وآنية ومتكاملة. ستستكمل بعدها مهمة استعراض الأقران الذين سيسألونك عن جمهورك المستهدف على وسائل التواصل الاجتماعي.
نظرة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي
في هذه الوحدة، ستتعلم فهم أهمية البيانات الضخمة وكيفية التعامل مع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سريعة التغيُّر المستخدمة اليوم. كما ستتعلم الفرق بين شبكات التواصل الاجتماعي ومجتمعاته بالإضافة إلى أسباب تشكلهم. ثم، ستعِّد مواقع التواصل الاجتماعي التي ستستخدمها خلال التخصص.
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