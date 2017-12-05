GG
Jan 5, 2019
吕老师由浅入深，循循善诱，让我一个历史的门外汉也能够学习史记并被太史公的执着和坚持所感动，被太史公的才气和博学所折服，对太史公那个时代读书人的气节所引导。读书使人明智，学生愚钝，但学习完课程也慢慢改变了一些原有的想法。非常喜欢这门课，经典。唯一的不足是在大陆上coursera特别困难。
AA
Apr 15, 2018
呂老師的授課內容，很多道理，一般人都知道，但是都不會去注意，都以為是想當然爾。聽了呂老師深入淺出，不厭其煩的講述，真的發人深省，自己都覺得很汗顏。\n\n如果台灣的領導人和一些政治人物，有聽過呂老師的授課內容，能悟到呂老師講述的道理的真義，那台灣今天當不至是如此之局面。
By annff121•
Dec 5, 2017
吕老师的课让我受益匪浅，虽然我不是学历史专业，但是跟着吕老师了解到学历史的真谛，思辨思维，让我对中国古典文化、古代历史以及做人方面都有了新的认识和思考，谢谢吕老师，并且强烈向大家推荐次课，期待吕老师能继续在这个平台上开新课！
By Gabby•
Dec 14, 2017
都说“世事洞明皆学问，人情练达即文章“，第一次感受到了历史的思辨与温度，尤其是当吕老师讲到伯夷列传时，简直都要热泪盈眶了，这才是历史教育的正确打开方式啊，庆幸没有错过这样一位才华横溢的老师和这样的课程。感恩！
By Keke•
Dec 26, 2017
老师讲得实在太精彩。
不仅明释《史记》之意，更加让学生们明白《史记》中所包含的太史公的境界。并且援引各种评述，令我大涨见识。非常开心能够听这样好的老师讲《史记》。
By 张声俊•
Jan 16, 2019
很早以前在网易公开课看过一次，再遇到已经放在Coursera做网络课程。这次重看，感受更深，对学历史、思辨和看问题、看人生的态度都有了不少的启发，也让人更加关注中国文化，那些几千年来留存世人的各种经典。或许很多时候读这些古文都有点艰涩，但现在每每遇到困境之时，总忍不住想，古人面对那个时代他们是怎么做的呢？总会不自觉的翻翻古书，细细品味字里行间的意味，来启发自己。希望史记二、三和更多好的课程能够在这个平台公开让更多人学习。
By Nan J•
Feb 20, 2018
The professor is great. He encourages critical thinking and he is great at applying historical events to our daily life nowadays. I've attended all his classes, and listened at least 3 times for each class. Keep up the great work!!
By 陳俊廷•
Mar 5, 2020
謝謝呂老師在 Coursera這個平台上講解中國歷史。說實話，國高中的歷史課本大多重視的都不是怎麼閱讀古文古書，只是強調哪些字的註解與註釋是會考的、會被比較的。不論是在 "中國古代歷史與秦始皇" 亦或是 "史記(一)"，我都從呂老師的課中了解了不同面向的中國歷史。期待老師分享更多的課(敲碗，謝謝老師！
By 林学悫•
Dec 6, 2019
·吕世浩老师真的是颠覆了我原来对于历史的认识，给我打开了一扇新世界的大门！我非常感谢吕老师，我原来曾在网络上找到了吕老师的《史记》课程视频，后来才知道在Coursera上面有，所以我就毅然决然地报了这门课程。我希望吕老师今后能够有更多的网络课程推出，这对于像我这样渴求知识的人来说是福音！
By guolianghu•
Jan 5, 2019
吕老师由浅入深，循循善诱，让我一个历史的门外汉也能够学习史记并被太史公的执着和坚持所感动，被太史公的才气和博学所折服，对太史公那个时代读书人的气节所引导。读书使人明智，学生愚钝，但学习完课程也慢慢改变了一些原有的想法。非常喜欢这门课，经典。唯一的不足是在大陆上coursera特别困难。
By Asama•
Apr 16, 2018
呂老師的授課內容，很多道理，一般人都知道，但是都不會去注意，都以為是想當然爾。聽了呂老師深入淺出，不厭其煩的講述，真的發人深省，自己都覺得很汗顏。
如果台灣的領導人和一些政治人物，有聽過呂老師的授課內容，能悟到呂老師講述的道理的真義，那台灣今天當不至是如此之局面。
By Liang W•
Mar 14, 2019
Week 8 class seems to be misplaced. It should belong to a different course.
By 薛琦•
Aug 14, 2017
对于不是史学专业的学生 吕世浩老师的讲解非常的易懂 生动有趣 也利于提高自身思辨的能力 会继续关注老师的所有课程。
By Jeff Z•
Feb 17, 2017
老師博學多識，旁征博引，將《史記》講的繪聲繪色，非常精彩。已經購了老師的秦始皇系列來看。
By John Z•
Oct 1, 2017
吕先生才是真正的老师，真正的教育者，希望越来越多的老师都能像吕老师一样做到真正的教育！
By 黃君琦•
Jul 2, 2017
呂老師授非常經精彩，深入淺出，讓人咀嚼再三，能有所感悟。謝謝老師！
By 林萧•
Dec 29, 2017
不像大家理解的读史书长知识，而是实实在在的教做人的道理。很有收获
By Nina L•
Jun 27, 2017
非常有意思的课程。老师很专业很有学问。还打算听老师的后续课程。
By yong w•
Nov 1, 2018
有生以来所学最好的一课，多谢呂先生！！！期待更多课程！！！
By Albus Y•
Nov 16, 2017
不仅仅加深了我对《史记》的了解，还让我更有兴趣去读《史记》
By MINGEN Z•
Apr 12, 2019
刷新我对历史的看法，要换一个新角度看历史才行
By Gabriel•
Jun 26, 2017
老師教學認真，把「志業」二字發揮的淋漓盡致！
By 杨建军•
Feb 17, 2019
通过教授的讲课，对史记有了更深刻的
By Lv y•
Mar 5, 2018
授课老师讲解通俗易懂、别出心裁，
By He Z•
May 5, 2017
知道了怎么更有意义有价值地读历史
By 温正雄•
Nov 13, 2019
老師講解非常透徹，很棒！謝謝您
By BaiChaoYu•
May 3, 2018
真的很棒，老师讲的让人深受启发