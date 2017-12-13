人文學，其特色在於「慢熱」，需要耐心細嚐、咀嚼古聖先賢的智慧結晶與其文字背後所隱含的真正意義。史記系列課程將透過對《史記》一書的導讀，引領同學們探究史學之「真」與「善」。
史記 (Shi Ji)National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
第一講 導論與太史公自序（一）（主題：什麼是責任？）
第二講 太史公自序（二）（主題：俟後世聖人君子）
第三講 報任少卿書（上）（主題：誰為為之？孰令聽之？）
第四講 報任少卿書（下）（主題：太史公牛馬走司馬遷）
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 史記 (SHI JI)
都说“世事洞明皆学问，人情练达即文章“，第一次感受到了历史的思辨与温度，尤其是当吕老师讲到伯夷列传时，简直都要热泪盈眶了，这才是历史教育的正确打开方式啊，庆幸没有错过这样一位才华横溢的老师和这样的课程。感恩！
老师讲得实在太精彩。 不仅明释《史记》之意，更加让学生们明白《史记》中所包含的太史公的境界。并且援引各种评述，令我大涨见识。非常开心能够听这样好的老师讲《史记》。
吕老师由浅入深，循循善诱，让我一个历史的门外汉也能够学习史记并被太史公的执着和坚持所感动，被太史公的才气和博学所折服，对太史公那个时代读书人的气节所引导。读书使人明智，学生愚钝，但学习完课程也慢慢改变了一些原有的想法。非常喜欢这门课，经典。唯一的不足是在大陆上coursera特别困难。
吕老师的课让我受益匪浅，虽然我不是学历史专业，但是跟着吕老师了解到学历史的真谛，思辨思维，让我对中国古典文化、古代历史以及做人方面都有了新的认识和思考，谢谢吕老师，并且强烈向大家推荐次课，期待吕老师能继续在这个平台上开新课！
Frequently Asked Questions
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