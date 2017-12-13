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Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up97%(1,155 ratings)
Week
1

Week 1

2 hours to complete

第一講 導論與太史公自序（一）（主題：什麼是責任？）

2 hours to complete
9 videos (Total 107 min), 2 readings
Week
2

Week 2

2 hours to complete

第二講 太史公自序（二）（主題：俟後世聖人君子）

2 hours to complete
6 videos (Total 76 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

第三講 報任少卿書（上）（主題：誰為為之？孰令聽之？）

1 hour to complete
5 videos (Total 63 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

第四講 報任少卿書（下）（主題：太史公牛馬走司馬遷）

3 hours to complete
8 videos (Total 92 min)

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