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Nanjing University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

课前调查 以及重要公告

1 hour to complete
3 readings
3 hours to complete

导论

3 hours to complete
3 videos (Total 42 min), 8 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

7 hours to complete

专题一：教育面临的时代挑战和发展机遇——围绕MOOCs的争论与解读

7 hours to complete
17 videos (Total 158 min), 11 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

专题二：网络课程的分类个案研究与学习评价探索

6 hours to complete
20 videos (Total 148 min), 8 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

8 hours to complete

专题三：21世纪：大学向何处去？ ——领略大学精神 创新学习文化

8 hours to complete
16 videos (Total 146 min), 12 readings, 5 quizzes

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More questions? Visit the Learner Help Center.

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