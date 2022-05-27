互联网正在改变人们生活的方方面面，现在终于开始冲击工业文明的顽固堡垒——学校教育、考试模式了!一场重要的攻坚战，是在学校教育的基石——课程领域展开的，突破口是由MOOCs（大规模开放在线课程）打开的。教育改变命运，学习开创未来，而教育的未来显然与MOOCs密切相关……要想了解什么是MOOCs?它将给大学乃至整个学校教育带来什么样的变化?如何以此为契机创新学习方式和考试模式?……就赶快加盟我们的《网络课程与学习评价》探索之旅吧! 在这里，你一定能找到志同道合的学习伙伴，找到提升创造性学习能力的钥匙，找到超越自我，成为终身学习者的内在动力……让我们一起"求师问道"，共同开创东西方教育对话交融，现实与网络阴阳互补，教师与学生协同创新的"太极学堂”！
网络课程与学习评价Nanjing University
About this Course
Offered by
Nanjing University
Nanjing University (NJU) is committed to excellence in teaching and research. Located on the prosperous eastern coast of China, NJU provides a dynamic environment that nurtures learning, creativity, and discovery on one of the most beautiful campuses in the country. Taking NJU's university offerings on Coursera will be a rewarding experience for learners from every corner of the world.
Syllabus - What you will learn from this course
课前调查 以及重要公告
在开始本课程内容学习之前，请根据自己的真实情况完成本调查。课前调查是您在本课程中的“第一个脚印”，是我们为您提供个性化学习服务的重要参考，其本身也是网络课程与学习评价研究的前沿探索，因此请您务必用心填写。
导论
导论是整个课程的“导游图”，在踏上您的网络课程探险之旅前，请仔细学习其中的每一个视频与文档。我们对课程的内容和结构做了概览，重点介绍了本课程的目标、特点、设计思路、学习模式和评价考试方式。
专题一：教育面临的时代挑战和发展机遇——围绕MOOCs的争论与解读
“为什么IT改变了几乎所有领域，唯独对教育的影响小得令人吃惊？”这就是著名的乔布斯之问。在专题一中，我们将对乔布斯之问做深入分析，并由此引出对MOOC基本理论和未来走向的探讨。MOOC是对难解的乔布斯之问在实践上的有力回应，MOOC的本质是什么？MOOC对教育改革的价值何在？其成功的奥秘是什么？这些问题都将在本专题中展开详细深入的探讨。
专题二：网络课程的分类个案研究与学习评价探索
在专题二中，我们将视角从宏观转向微观，开展分门别类的网络课程研究。我们将深入到类型的网络课程之中，研究其共性和个性特点，并且重点研究MOOC学习评价的新模式、新理念，更新评价观，探索互联网时代学习评价创新的前沿。以学习者为中心，是MOOC取得成功的一大奥秘，在本专题的一开始，我们将带来一场与”果壳网MOOC学院”的对话，以学习者的眼光来看待、评价MOOC。
专题三：21世纪：大学向何处去？ ——领略大学精神 创新学习文化
MOOC正在给大学（包括中小学）带来深远影响，引发人们对高等教育未来的思考与展望。什么是大学？什么是文化？什么是文化人？什么是学习？本专题将对这些高等教育（乃至教育学）的基本概念展开深入讨论，并在此基础之上探讨21世纪大学变革之道。我们认为，学习方式变革是信息时代教育创新的基础和关键，在多年的探索中，我们提出了“构建生成学习论”、“绿色学习”、“太极学堂”、“大学课程教学创新系统工程模型”等一系列信息时代教育创新的新理念、新思路，将重点在本专题中与大家分享。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
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