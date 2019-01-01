桑新民教授（网名“求师问道”），南京大学退休教师，原网络化学习与管理研究所创建所长，中国大陆高校首届国家级教学名师，教育学博士生导师，教育部国家教育发展研究中心兼职研究员，全国中小学教师信息技术应用能力提升工程专家委员会成员。主要从事教育哲学，学习科学与学习技术基础理论和网络环境下新型教学模式研究，教育信息化与教育创新研究，主持的教改实验项目《多媒体和网络环境下大学生学习与创新能力培养的理论与实践探索》2001年获国家级高校教学成果一等奖。主持的《信息时代学习理论与实践》网络课程2004年获全国高校首批国家级精品课程。专著《呼唤新世纪的教育哲学》（1993年出版）2008年获“改革开放以来南京大学有重要影响的学术著作”。《学习科学与技术》2005年获江苏省第九届哲学社会科学优秀成果一等奖。桑教授1996年在北京师范大学评为教育学博士生导师，先后在北师大教育哲学，华南师大教育技术学，南京大学信息管理、高等教育学四个二级学科招收和培养博士研究生33名，他们目前大多数在高校从事教育学专业教学与科研工作，成为近20年来本课程创新团队的核心成员。桑教授30多年来为本科生、研究生、各类在职教师开设的《教育哲学》、《学习科学与技术》、《教育技术学基础理论与前沿探索》、《大学精神与学习文化》《网络课程与学习评价》等课程，培养的学习者中，许多都成为本课程创新团队的成员和支持者。我们希望本课程在Coursera这一开放的国际化网络平台、中国不同网络课程平台和高校现实课堂中的开设，能吸纳更多学习者的参与，使本课程创新团队在跨时空、跨文化的舞台上更快地成长。