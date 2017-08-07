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Learner Reviews & Feedback for 真格—北大在线创业课堂 by Peking University

4.7
stars
154 ratings
49 reviews

About the Course

《真格北大创业课》是真格基金与北京大学国家发展研究院首次联合开发的中文“慕课”（MOOC, Massive Open Online Course，大型公开在线课程)。课程以创业为主题，共分为三个部分：创业前的准备工作，创业中的要点，以及融资、众筹的技巧等。此课程的目的是让所有有创业意愿的或者刚刚起步的创业者更好地了解现在中国创业行业的氛围，以及创业初期不得不知的干货。每节课都凝结了真格基金业内专家和北京大学资深教授的丰富知识，也包括多位成功创业者的实践经验。完成本课程之时，你将能够为自己绝妙的创意找到切实可行的商业模式，组建能力出色行动高效的团队，撰写专业具体可执行的策划书。在课程的最后，我们希望所有的学员可以完成一份完整的商业计划书，把自己的创业想法有效地表达出来。成功完成慕课的学生会得到由Coursera提供的真格基金与北京大学联合认证的付费认证书，并且其商业计划书会得到真格基金的认真考虑。 课程特点： • 真格基金与北京大学国家发展研究院联合开发的首部中文“慕课” • 徐小平、王强领衔，多位来自国内知名机构的专家和成功创业公司的创始人亲授 • 北京大学国家发展研究院BiMBA商学院张黎院长、杨壮院长对创业者倾力指导 • 专注于创业的在线课程 • 注重实践，最鲜活的案例教学 • 充分利用碎片化时间学习，每节课15分钟以内，每周仅需1-2个小时学习时间 • 无需相关教育或工作背景，对所有人开放 参与本课程，您将收获： • 12位知名公益专家亲自设计的教学内容、资料 • 加入讨论区，与业内专家、资深教授和同行互动的机会 • 对中国创业大环境的进一步了解 • 为自己绝妙的创意找到切实可行的商业模式 • 组建能力出色行动高效的团队 • 撰写专业具体可执行的策划书 • 您在课程结束时提交的商业计划书将得到真格基金的认真考虑 除此之外，完成课程的同学可以获得由课程平台提供方Coursera颁发的付费认证证书（电子版）。获得认证证书要求同学们总体得分超过80%，并需向Coursera支付$29美金的费用。您可以先免费注册课程，开始学习课程后再选择支付证书费用。...

Top reviews

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1 - 25 of 47 Reviews for 真格—北大在线创业课堂

By 于宏卫

Aug 7, 2017

感谢真格基金，感谢真格-北大在线创业课堂的老师们。

老师们的课，对我来说帮助最大，某些方面甚至可以说修正了公司发展战略层面的思考和决策方式。

真诚地对老师们说：收货非常大！非常感谢！

By 南瑤 李

May 31, 2018

即将Master要读创业融资专业，在真格基金的微信公众号看到这个课程，立刻来报名学习，非常优秀的课程，老师们讲的都非常好，用实际工作中的例子来引出每一个知识点，生动形象，趣味性强，激发学习的兴趣。学习完课程，更加坚定了我想在创业投资领域有所建树的梦想，希望以后能与真格基金结下不解之缘。

By 武湟

Sep 23, 2020

学习的过程中很认真的做了课程笔记，通过学习也对创业的整条链路更加清晰和明确了。希望自己可以不断进步和完善，做出能够对社会有价值对市场有促进的好的创业项目。

By 艾力

Mar 12, 2019

much like this course ,i believe that i can earn more somethin for my projact

By 张佩龙

Aug 6, 2018

课程很好，很全面，对于创业者都是实用的干货，值得学习。

By Yan L

Jan 9, 2017

Great Introductory Course to VC. Mr. Xu, together with other teachers in this course, explains everything clearly. Strongly recommended.

By 徐梦杰

May 19, 2017

很高兴有机会参与到这次学习，十分受益，在事业的初创时期，团队的搭建、市场的匹配、商品品牌的营销等这些关键的方面都有重大的收获，再次感谢真格 感谢北大的这次在线课堂！

By 王斯伟

Aug 8, 2021

非常好的课程，对初创 企业有很大的帮助，谢谢各位老师的辛苦讲解，同时希望后面还有类似的课程以及晋级的课程可以提供给我们进行学习，非常感谢

By liwei0309

Oct 31, 2016

Great. That's exactly what I need. I am starting a new company now.

By 吴壮

Sep 15, 2016

通过各位老师对自己成功经历的总结以及对多家公司案例分析，深入浅出的让我学习到了很多有用的知识，为以后的工作生活打下基础。

By Mu L

Oct 16, 2018

Good course with practical cases, watched all the videos!

By 13676985883

Jan 5, 2017

对刚刚起步的创业者帮助真的很大.有些细节对创业者来说很重要.规避了以后很大的缺失.

赞赞

By 孙冲冲

Mar 8, 2016

课程非常好 就是网速太慢 应该是服务器的原因 在国内用速度太慢了

By 周兴旺

Jul 15, 2016

是很好的创业课程，推荐了创业合伙人群里面很多成员观看，受益良多

By 庄礼刚

Feb 10, 2017

谢谢老师们指点我，辛苦老师们了，(*^__^*) 嘻嘻……

By 安贵杰

Jun 15, 2017

课程的实用性非常强，内容很有借鉴意义，可以少走很多弯路。

By 金亮

Jun 12, 2016

将老师传授的知识复习了一遍，很有帮助，温故而知新。

By 侯旭东

Oct 5, 2017

非常棒的课程，让我们对创投领域有了很深的了解

By 贾建辉

Apr 7, 2016

课程设计很好，希望多一些相关课程资源，谢谢

By 钟秋晨

Mar 31, 2016

非常好的课程，深入学习如何做创业前的准备。

By 王宣博

Aug 15, 2021

真 的很棒 不愧是中國第一學府!

By 孙伟

Aug 27, 2017

非常棒的课程，通过本课程学到了很多

By dannyhu

Apr 4, 2016

正是自己一直需要的，感谢真格北大

By Muses

Feb 28, 2022

非常有益，需要更深一步的学习

By Yeqian

May 26, 2022

精华全在最后的作业互评

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