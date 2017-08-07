By 于宏卫•
Aug 7, 2017
感谢真格基金，感谢真格-北大在线创业课堂的老师们。
老师们的课，对我来说帮助最大，某些方面甚至可以说修正了公司发展战略层面的思考和决策方式。
真诚地对老师们说：收货非常大！非常感谢！
By 南瑤 李•
May 31, 2018
即将Master要读创业融资专业，在真格基金的微信公众号看到这个课程，立刻来报名学习，非常优秀的课程，老师们讲的都非常好，用实际工作中的例子来引出每一个知识点，生动形象，趣味性强，激发学习的兴趣。学习完课程，更加坚定了我想在创业投资领域有所建树的梦想，希望以后能与真格基金结下不解之缘。
By 武湟•
Sep 23, 2020
学习的过程中很认真的做了课程笔记，通过学习也对创业的整条链路更加清晰和明确了。希望自己可以不断进步和完善，做出能够对社会有价值对市场有促进的好的创业项目。
By 艾力•
Mar 12, 2019
much like this course ,i believe that i can earn more somethin for my projact
By 张佩龙•
Aug 6, 2018
课程很好，很全面，对于创业者都是实用的干货，值得学习。
By Yan L•
Jan 9, 2017
Great Introductory Course to VC. Mr. Xu, together with other teachers in this course, explains everything clearly. Strongly recommended.
By 徐梦杰•
May 19, 2017
很高兴有机会参与到这次学习，十分受益，在事业的初创时期，团队的搭建、市场的匹配、商品品牌的营销等这些关键的方面都有重大的收获，再次感谢真格 感谢北大的这次在线课堂！
By 王斯伟•
Aug 8, 2021
非常好的课程，对初创 企业有很大的帮助，谢谢各位老师的辛苦讲解，同时希望后面还有类似的课程以及晋级的课程可以提供给我们进行学习，非常感谢
！
By liwei0309•
Oct 31, 2016
Great. That's exactly what I need. I am starting a new company now.
By 吴壮•
Sep 15, 2016
通过各位老师对自己成功经历的总结以及对多家公司案例分析，深入浅出的让我学习到了很多有用的知识，为以后的工作生活打下基础。
By Mu L•
Oct 16, 2018
Good course with practical cases, watched all the videos!
By 13676985883•
Jan 5, 2017
对刚刚起步的创业者帮助真的很大.有些细节对创业者来说很重要.规避了以后很大的缺失.
赞赞
By 孙冲冲•
Mar 8, 2016
课程非常好 就是网速太慢 应该是服务器的原因 在国内用速度太慢了
By 周兴旺•
Jul 15, 2016
是很好的创业课程，推荐了创业合伙人群里面很多成员观看，受益良多
By 庄礼刚•
Feb 10, 2017
谢谢老师们指点我，辛苦老师们了，(*^__^*) 嘻嘻……
By 安贵杰•
Jun 15, 2017
课程的实用性非常强，内容很有借鉴意义，可以少走很多弯路。
By 金亮•
Jun 12, 2016
将老师传授的知识复习了一遍，很有帮助，温故而知新。
By 侯旭东•
Oct 5, 2017
非常棒的课程，让我们对创投领域有了很深的了解
By 贾建辉•
Apr 7, 2016
课程设计很好，希望多一些相关课程资源，谢谢
By 钟秋晨•
Mar 31, 2016
非常好的课程，深入学习如何做创业前的准备。
By 王宣博•
Aug 15, 2021
真 的很棒 不愧是中國第一學府!
By 孙伟•
Aug 27, 2017
非常棒的课程，通过本课程学到了很多
By dannyhu•
Apr 4, 2016
正是自己一直需要的，感谢真格北大
By Muses•
Feb 28, 2022
非常有益，需要更深一步的学习
By Yeqian•
May 26, 2022
精华全在最后的作业互评