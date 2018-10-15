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Peking University

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真格基金

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up93%(2,414 ratings)
Week
1

Week 1

7 hours to complete

Starting a company 创业前要做的准备

7 hours to complete
14 videos (Total 261 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Running a company 创业中的要点

4 hours to complete
10 videos (Total 165 min)
Week
3

Week 3

4 hours to complete

Raising money 融资

4 hours to complete
8 videos (Total 156 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

Final Assignment: Create a business plan 撰写商业计划书

1 hour to complete

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