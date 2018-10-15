《真格北大创业课》是真格基金与北京大学国家发展研究院首次联合开发的中文“慕课”（MOOC, Massive Open Online Course，大型公开在线课程)。课程以创业为主题，共分为三个部分：创业前的准备工作，创业中的要点，以及融资、众筹的技巧等。此课程的目的是让所有有创业意愿的或者刚刚起步的创业者更好地了解现在中国创业行业的氛围，以及创业初期不得不知的干货。每节课都凝结了真格基金业内专家和北京大学资深教授的丰富知识，也包括多位成功创业者的实践经验。完成本课程之时，你将能够为自己绝妙的创意找到切实可行的商业模式，组建能力出色行动高效的团队，撰写专业具体可执行的策划书。在课程的最后，我们希望所有的学员可以完成一份完整的商业计划书，把自己的创业想法有效地表达出来。成功完成慕课的学生会得到由Coursera提供的真格基金与北京大学联合认证的付费认证书，并且其商业计划书会得到真格基金的认真考虑。
真格—北大在线创业课堂Peking University
About this Course
Offered by
Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
Starting a company 创业前要做的准备
第一个模块讲述了创业前的准备工作，涉及到了初创者的精神和领导力，团队的重要性，如何招到牛人和组建团队，企业文化的建设，以及中国互联网的宏观市场分析和互联网+的基本概括。为准备创业或处于创业初期的创业者提供了基本的知识储备。
Running a company 创业中的要点
第二模块进入到了创业中的要点，包括了怎么去做好一个产品，不同的商业模式，以及初创企业的营销战略。本模块的内容将助力初创企业进一步快速发展。
Raising money 融资
第三个模块是有关融资的一些重要知识。内容从如何写商业计划书开始，到融资和估值判断，众筹形式，以及创业融资时需要了解的基本法律知识，指导创业者在保护好自身的条件下更好的进行融资估值。
Final Assignment: Create a business plan 撰写商业计划书
撰写商业计划书并进行同伴评阅。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 真格—北大在线创业课堂
作为来coursera第一门课程 一直对创业有很大好奇 就先选择了中文课程作为体验 全程做笔记 翻阅 答题 最后做开放性的作业和互评 对刚刚步入这个网站的我来说 是相对简单而且有兴趣的 会继续关注和不断学习的 也感谢老师们的辛勤付出
Good course with practical cases, watched all the videos!
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
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