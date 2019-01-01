复旦大学艺术教育中心 副教授 日常教授课程： 1.《影视剧艺术》：复旦大学精品课程（2012），上海市教委重点建设课程（2011），上海市精品课程（2014），本人为课程负责人。 2.《当代电影美学》。 3.《中外电影比较研究》(复旦大学教务处立项研讨型课程)。 获得的教学表彰/奖励 1. 教学成果《通识教育背景下大学公共艺术教育的理念革新与实践突破》获上海市优秀教学成果奖三等奖（2009），授予单位为上海市教育委员会，个人署名第二，为实际上的主要完成者。 2. 开设的《影视剧艺术》获上海市教育委员会重点建设课程立项（2011），授予单位为上海市教育委员会，个人为课程负责人。 3. 《融注人格教育与生命教育的审美教育——通识教育背景下大学公共艺术教育的几点思考》获全国第二届大学生艺术展演上海市活动高校艺术教育科研论文二等奖（2009），独立完成，授予单位为全国第二届大学生艺术展演上海市活动组委会。 4.论文《通识教育背景下大学公共影视课程的理念革新与实践探索》获全国第三届大学生艺术展演活动高校艺术教育科研论文评选二等奖（2012），独立完成，授予单位为全国第三届大学生艺术展演组委会。该文同时获全国第三届大学生艺术展演上海市活动高校艺术教育科研论文一等奖（2012年2月）。 5.论文《转变教学理念，深化教学改革，实现大学公共艺术教育第一课堂、第二课堂、校园文化艺术环境建设的良性互动与相互促进》获上海市第三届大学生艺术展演活动高校艺术教育科研论文二等奖（2012），第一作者。 6.个人获复旦大学2010年度香港人奖教金，授予单位为复旦大学（2011）。 7.教学成果《大学公共艺术课程的体系构建以及效果的立体延伸》获复旦大学教学成果奖一等奖（2013年12月），个人署名第二，为实际上的主要完成者。 8. 教学成果《大学公共艺术课程的体系构建以及效果的立体延伸》获上海市优秀教学成果奖一等奖（2014年3月），个人署名第二，为实际上的主要完成者。