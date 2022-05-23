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Course 3 of 5 in the
微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

编剧之课程导论与主题

2 hours to complete
6 videos (Total 42 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

编剧之人物

2 hours to complete
6 videos (Total 44 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

编剧之情节、思想包装与思维过程

2 hours to complete
7 videos (Total 57 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

编剧之改编及电影编剧分析举例

2 hours to complete
5 videos (Total 62 min)

About the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization

微电影创作：从观念、思维到制作

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