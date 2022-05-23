电影编剧不同于文学创作，它意味着要以影像化、动作化的方式赋予故事生命，在这个意义上，编剧不仅是导演，而且还是那个灵动的新世界的创造者。这个世界中的每一个人物命运，每一个起承转合，都表达着创作者对于人性的判断和立场。本课程将通过丰富的案例和针对性的练习，阐述电影编剧的基本步骤、基础知识和内在规律。
This course is part of the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
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Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
编剧之课程导论与主题
微电影编剧能照搬文学创作的方法吗？微电影编剧的思维方式有什么特点？这些问题应该在编剧之初就完成观念上的转变与调整。主题为什么应该成为微电影编剧的起点？主题的概括和表述有怎样的要求？主题确立之后如何对编剧过程产生决定性的指导和引导作用？这是本章要解决的问题。
编剧之人物
人物克服障碍追求动机的过程是一部影片的情节核心。因此，微电影编剧应该让人物行动起来，并让这种行动有方向，有目标，并在行动的终点让观众看到剧本的意义呈现。
编剧之情节、思想包装与思维过程
情节并不会像生活流程一样自然展开。相反，情节的展开方式折射了编剧的思维方式和对世界、人生、人性的立场。因此，情节的设置不仅有节奏的要求，还要肩负起塑造人物、表达主题的作用。而主题也许可以用简单的一句话来概括，但主题的丰富性和复杂性，甚至哲理性，主题和时代人心的关系仍然是剧本应该追求的目标。编剧应该有一个逐步深入、有条不紊的思维过程。这个过程并非机械固化的，但它可以保证我们在正确的道路上不断前行，而不至于在歧路上浪费生命。
编剧之改编及电影编剧分析举例
由于在实践中，我们会涉及到从文学作品到微电影的改编，我们也介绍了一些改编中需要特别注意的知识。最后，我们选择了两部微电影，来分析其主题表达、人物塑造和情节安排。在这个过程中，我们可以检验此前的知识内容，也可以训练一种整体性的电影分析方法，从而为自己的创作提供更多的借鉴与教益。
About the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
本课程献给那些渴望掌握电影语言、用微电影表达思想的迷影青年。
Frequently Asked Questions
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