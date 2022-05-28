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Course 2 of 5 in the
微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
Beginner Level
Approx. 10 hours to complete
Chinese (Simplified)
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Instructor

Offered by

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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

课程介绍&剪辑流程

3 hours to complete
15 videos (Total 117 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

剪辑师怎么做？——剪辑方法

2 hours to complete
7 videos (Total 49 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

剪辑师为什么这么做？——剪辑思维

2 hours to complete
9 videos (Total 63 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

剪辑师的自我修养——剪辑观念

2 hours to complete
8 videos (Total 33 min)

About the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization

微电影创作：从观念、思维到制作

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