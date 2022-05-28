剪辑台前，剪辑师就像厨师对待食材一样，摆弄着拍摄现场记录下来的影像片段，用影像和声音去捕捉线索和瞬间，讲述一个故事，同时赋予故事以力量、以情感。怎样平衡剪辑給画面带来的跳跃？当有几条情节线索相互穿插时，又应使用哪些剪辑手法？剪辑过程和编剧的过程一样，以叙事和抒情为最高准则，同时不断突破陈规，创造专属于自己的独特风格。本课程将带领学习者从剪辑开始，认识镜头，认识剪辑的语法，揭开微电影创作的神秘面纱。
About this Course
Offered by
Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
课程介绍&剪辑流程
罗贝尔.布莱松曾说：一部电影要经历三次出生,分别是剧本写作、拍摄和剪辑。每一个部分相互交织、相辅相成，你中有我，我中有你。本课程先展现微电影的最后一次出生——剪辑，因为这一次出生，带着剧本和拍摄的印记，会让我们以更加整体、延续、辩证的眼光去看待微电影的整个创作全过程。本模块的下半部分我们从剪辑的流程入手，开始进入剪辑的世界。
剪辑师怎么做？——剪辑方法
本模块将带领学习者从剪辑开始，认识镜头，认识剪辑的语法，认识剪辑包含的种种复杂细节，剪辑师是通过创造场景构架、节奏、镜头组合甚至是对白写作，来将原始素材最终塑造成一部完整的情感丰富的影片。
剪辑师为什么这么做？——剪辑思维
电影语言的一切形式在艺术上都有其正当的理由，连接素材与影片成片的，就是剪辑师怎么做的、以及为何要这么做的思维。
剪辑师的自我修养——剪辑观念
你在剪辑自己的微电影的时候，你会发现剪辑师的手艺就是一种从技术到直觉的、直观且抽象的艺术，而要达到高超的艺术水准，你肯定需要具备这些剪辑观念。
About the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
本课程献给那些渴望掌握电影语言、用微电影表达思想的迷影青年。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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