Profile

许 肖潇

讲师

Bio

复旦大学艺术教育中心教师、独立导演 1982年出生于浙江省。中国传媒大学数字媒体艺术专业本科、硕士研究生。后获韩国政府全额奖学金至韩国国立艺术大学影像院学习影像，并获多媒体影像专业硕士学位。在首尔期间，以导演、剪辑师、副导演身份工作并持续进行微电影创作。现以教师、导演身份定居上海。 专注于微电影创作研究与探索，将个性化的哲学思考融入影像创作,借助丰富的数字影像手段营造超现实的艺术空间与情节、想像,影像风格细腻、态度冷静,关注传承与断裂、生命个体与宇宙时空等哲学命题,试图对抽象概念实现视觉化艺术表达,展现浓郁的人文情怀与独特的生命、时空体验。 代表作品 访谈叙事微电影作品《旧爱》上海 2015年 片长:5分10秒 微电影《演员》上海 2015年 片长:6分35秒 复旦大学经济学院2015年度官方宣传片《梦想&家园》上海 2015年 片长:8分10秒 城市公益微电影《2015我对上海说》 上海 2015年 片长:3分30秒 城市公益微电影《寻找爱上海的理由》上海 2014年 片长:4分30秒 爱情微电影《凝固时间》上海 2015年 片长:1分钟*3 实验电影短片《贪恋的詹晓白》上海 2014年 片长:5分30秒 TVC解放日报《上海观察》APP 2014年 15秒*3 实验影像《Link》 上海 2011年 片长:6分钟 实验电影短片《Be Touched》上海 2010年 片长:9分30秒 实验电影短片《Break》 韩国 2009年 片长:8分钟 奖项 2015年，作品《演员》获48小时国际电影节上海赛区最佳男演员奖、最佳角色设定奖 2014年,作品《Be Touched》、《Break》入选上海国际电影节手机电影节展映单元 2012年,《Break》美国华盛顿电影节最佳实验片入围奖 2012年,《Be Touched》美国华盛顿电影节实验片类最佳女主角奖

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剪辑：像编剧一样剪辑

编剧：像导演一样编剧

导演思维：微影人的自我修养

拍摄：像剪辑师一样拍摄

微影人的自我修养

创作吧！微影人！

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