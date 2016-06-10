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Course 4 of 5 in the
微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
Approx. 10 hours to complete
Chinese (Simplified)
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微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
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Instructor

Offered by

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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

绪论&片场职能分工：为你的影片组建精干的团队

2 hours to complete
12 videos (Total 80 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

文本解读：你首先是一名观众

2 hours to complete
3 videos (Total 31 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

视觉呈现：没人会冲着华丽的摄影去看一部电影

3 hours to complete
7 videos (Total 99 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

表演功课：别让蹩脚的表演毁了你的影片

3 hours to complete
6 videos (Total 96 min)

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微电影创作：从观念、思维到制作

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