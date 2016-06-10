电影语言的一切形式在艺术上都有其正当的理由。正如微电影创作这座冰山，水面上的“拍摄”这一动作，仅仅是冰山的一角，而水面下的“拍什么”、“怎么拍”这些隐藏的不为大多数人知的部分，才是拍摄的真正内涵所在。
This course is part of the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
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About this Course
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Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
绪论&片场职能分工：为你的影片组建精干的团队
导演是一部电影的免疫系统：一方面为其他各个职能人员提供发挥才能的机会，另一方面他决定接纳什么、排除什么，从而保护一种共同的构想……心心相印的剧组成员、享受电影制作的过程，才能成就一部独具匠心的微电影。
文本解读：你首先是一名观众
将剧本拆解到单独的场景来回味，找出隐藏在背后的目的。这可以构成独具立场的导演思维，一个镜头即可意味无穷。
视觉呈现：没人会冲着华丽的摄影去看一部电影
任何一场戏都不止一种拍法。伟大的导演手法会通往无数可能性。
表演功课：别让蹩脚的表演毁了你的影片
只有不能理解情境的时候，我们才不得不去表演，不得不去伪造，相信我，观众立马就能感觉到。所以，你必须确定你的角色是真的在吃、在睡、穿衣、走路……
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 拍摄：像剪辑师一样拍摄
谢谢Coursera，给予我旁听免费受教育的机会，谢谢你 Thank you Coursera
About the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
本课程献给那些渴望掌握电影语言、用微电影表达思想的迷影青年。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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