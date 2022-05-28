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Course 1 of 5 in the
微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
Approx. 14 hours to complete
Chinese (Simplified)
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Offered by

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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

课程介绍

1 hour to complete
2 videos (Total 10 min), 3 readings
Week
2

Week 2

2 hours to complete

认识微电影

2 hours to complete
5 videos (Total 60 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

微电影创作现场

3 hours to complete
13 videos (Total 120 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

3 hours to complete

勤修微影人观念

3 hours to complete
10 videos (Total 148 min)

About the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization

微电影创作：从观念、思维到制作

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