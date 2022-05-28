拍微电影，没什么必须要走的路，可以从任何地方起步。但起步之前，首先要形成对微电影的正确认知。本门课程以情景再现的方式，结合理论与实践，打通技术与叙事，简明扼要地还原微电影创作的全历程，以期传达这样的理念：微电影创作，需要怀着敬畏之心，以更天真的姿态去对抗这个模式化的世界，从而达致自由的境界。生命最切肤之处，就是电影开始的地方。
About this Course
Offered by
Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
课程介绍
拍微电影,常常源于内心的一种冲动,一种转瞬即逝的情感,说到底其实是疼痛。当故事真的触动到疼痛的时候,拍微电影就变成了一种义无反顾的力量。 这种义无反顾、欲罢不能的感觉,正是这门课首先要带你去寻找的。 因为,只有以此为前提,才可能尽快进入对“微电影创作观念和微影人的自我修养”有较为正确认识的“微影人”的入门状态,从而认识到:我们任何人,只要带着内心最纯真的表达诉求,就可以从任何地方起步,幸福地拍微电影。
认识微电影
本模块从创作意义上讨论微电影与电影的继承与发展的关系。带你了解微电影的后现代特征、以及它的本质：以更天真的姿态去对抗模式化世界，寻求更自由的状态。
微电影创作现场
本模块通过项目创作和情境再现的直观形式,带你进入微电影初学者的片场,了解微电影的拍摄与流程、常见误区。本模块的课程视频有着情景剧、PPT字幕等多样化内容呈现方式,并在课程视频中穿插提问、并辅以项目式的课程作业,以有趣的项目驱动、真实的情景体验打造课程的趣味性与可视性,帮助你提高课堂效率、更好地体验微电影创作现场。
勤修微影人观念
本模块专注于微电影创作人在“初心、情怀、风格、思维”各个方面所应具备的素质与观念,并引 导微影人深入认识自我、挖掘自我的“初心、情怀、风格”偏好,并把对这些微电影素养的 关注作为长期的目标坚持下去,使它变成你自身素养的一部分,促使你达到对自我以及客观世界与对象的更高境界的感受与把握。 在此观念基础之上,形成个人微电影的主题与风格目标,并希望通过后续几门课程的学习与训练，你可以进行实质性的行动:创作！
About the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
本课程献给那些渴望掌握电影语言、用微电影表达思想的迷影青年。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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