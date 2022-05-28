对于热爱微电影的学习者来说，今天这个信息化时代提供了前所未有的便利，他能找到各种关于电影理论、电影制作或是电影评论的书籍和影像，然而对于一个立志成为创作人的学习者来说，只有真正亲历创作过程，并和其他志同道合的创作者交流切磋，才是通往自我表达之路的最佳途径。
About this Course
Offered by
Fudan University
Founded in 1905, Fudan University is one of China’s leading research universities playing a vital role in the cultural, social and economic development of the country. It is growing into a globally influential university that attracts 35,000 students from across China and 150 countries around the world. The university offers a unique educational experience focused on broad-based, multidisciplinary learning as well as depth of study.
Syllabus - What you will learn from this course
你真的准备好了么？先确定你不是叶公好龙哦？
从大师与前辈微影人的交流中，让你了解到创作有种种可见的艰辛、也有不可限量的幸福～～你真的做好准备了哦？
结合项目开脑洞实例：新叙事手法和叙事角度
本单元结合腾讯的命题——全民健身进行开脑洞创意实例分析，给你梳理出四种不同的叙事手法与角度，希望借此抛砖引玉，为你的作品插上创意的翅膀～～当然，自选命题作品也可以尝试这些方法哦。
好剧本是改出来的：修改剧本、文本阐释
在确定选题和叙事法的基础上，这一模块，你将锤炼出一份详细的剧本或脚本。
前期准备：让所有人心中都有基本一致的影片雏形
剧本修改完成之后，需要进行制定视觉阐释方案、选角与排练、制定拍摄计划与预算等。希望你和你的团队一起努力，呈现属于你自己的PPM哦。并且尝试下用这个丰富的PPM去为你的未来的微电影作品拉点赞助吧～
About the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
本课程献给那些渴望掌握电影语言、用微电影表达思想的迷影青年。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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