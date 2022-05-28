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Course 5 of 5 in the
微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
Approx. 14 hours to complete
Chinese (Simplified)
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微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization
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Offered by

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Fudan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

你真的准备好了么？先确定你不是叶公好龙哦？

3 hours to complete
8 videos (Total 136 min), 3 readings
Week
2

Week 2

3 hours to complete

结合项目开脑洞实例：新叙事手法和叙事角度

3 hours to complete
9 videos (Total 141 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

好剧本是改出来的：修改剧本、文本阐释

1 hour to complete
5 videos (Total 57 min), 1 reading
Week
4

Week 4

2 hours to complete

前期准备：让所有人心中都有基本一致的影片雏形

2 hours to complete
2 videos (Total 16 min), 7 readings, 1 quiz

About the 微电影创作：从观念、思维到制作 Specialization

微电影创作：从观念、思维到制作

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