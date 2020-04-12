Profile

謝明慧

教授兼臺灣大學 EMBA 執行長 (Professor and EMBA Executive Director)

    Bio

    英國華威大學商學行銷與策略管理博士(PhD., Marketing and Strategic Management Group, Warwick Business School)，目前為台灣大學國際企業學系教授、管理學院副院長兼EMBA執行長。研究興趣為(跨)文化消費、品牌關係與品牌策略。研究議題包括從消費者的觀點分析品牌意義；以及從組織的角度探討企業如何發展品牌及制定品牌策略。

    論文曾刊登於Journal of the Academy of Marketing Science、Journal of International Marketing、International Journal of Market Research、Journal of Product & Brand Management、Psychology & Marketing、Journal of Business to Business Marketing等知名國際期刊。研究不同產業個案，例如，法藍瓷、台灣客服、飛利浦、無敵科技、龍巖人本、華泰大飯店集團、富邦媒體科技、多樣屋、達芙妮、佳美口腔、攜程旅行網、樂視網等。

    謝教授曾獲得台灣大學教學優良獎(2008-2014年)、管理學院教學優良獎(2006-2007年)、台新金控管理學院管理研究學者獎(2005-2006年)、管理學院學術研 究獎(2005-2012年)。謝教授目前為「台灣行銷科學學會」常務監事、「財團法人商業發展研究院」顧問。曾任Frank & Small研究顧問、OmniTrak Marketing Group總監、全員品牌管理輔導計劃顧問、台灣大學國際企業學系主任/所長，以及「台大管理論叢」領域主編。在擔任財團法人商業發展研究院顧問及品牌管理輔導計劃顧問期間亦積極輔導廠商進行品牌管理實務。

    Courses

    行銷典範轉移: 變動中的消費世界 (Marketing in a changing world)

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