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Back to 大數據分析：商業應用與策略管理 (Big Data Analytics: Business Applications and Strategic Decisions)

Learner Reviews & Feedback for 大數據分析：商業應用與策略管理 (Big Data Analytics: Business Applications and Strategic Decisions) by National Taiwan University

4.7
stars
261 ratings
59 reviews

About the Course

本課程是為非資料科學專業者設計的大數據領域入門課程，偏商管應用，非資訊技術教學。透過修習本課程，學員將能對資料科學商管領域的範疇與分類建立基本的觀念，並且瞭解其在商管領域的各種應用。在學的學生可藉此為職涯做準備，在職的社會人士則可拓展自己對資料科學的想像，進一步思考在自身工作場域應用資料科學的可能性。 本課程共計六週，第一週為學界與業界對談，透過直播企劃呈現大數據應用的議題，作為課程的開端，二到五週由臺灣大學教授進行授課，分別就金融、行銷、社群媒體、輿情分析、行銷智慧等議題，介紹大數據在領域的應用，課程以闡述應用為主，但不會花很多時間在演算法的技術細節。第六週則由玉山金控李正國數位金融長主講，帶入玉山金控積極應用大數據於銀行業的策略，產學合作課程確實結合學界與業界的專家，就資料科學的商管應用做不同面向的介紹。 課程設計中安排一位主持人的課前提問、單元介紹引言、延伸提問等等，引導學生學習與思考，各週授課教師與課程主題概述如下： 第一週：臺灣大學資訊管理學系魏志平教授、玉山金控李正國數位金融長 -- 課程簡介、與大數據的午餐約會直播活動 第二週：臺灣大學工商管理學系與資訊管理學系合聘楊立偉教授 -- 資料分析在金融及財務上的應用 第三週：臺灣大學工商管理學系與資訊管理學系合聘楊立偉教授 -- 資料分析在零售及行銷上的應用 第四週：臺灣大學資訊管理學系陳建錦教授 -- 社群媒體之輿情分析 第五週：臺灣大學資訊管理學系魏志平教授 -- 社群媒體分析與行銷智慧 第六週：玉山金控李正國數位金融長 -- 大數據的商業應用策略...

Top reviews

FC

Aug 14, 2021

Very good. first datascient course which cross the datascient and apllication domain. learning much.

CY

Apr 25, 2020

Excellent courses! Both explore practical applications and theoretical insights.

Filter by:

1 - 25 of 60 Reviews for 大數據分析：商業應用與策略管理 (Big Data Analytics: Business Applications and Strategic Decisions)

By 陳怡靜

Oct 27, 2018

從七週課程中認識許多在現今大環境下應用的大數據分析的方式，以及在業界被實際應用的機會及成效，以期能融會貫通於工作中，並能重新檢視自己工作上使用的可能性，或是未來的發展性。

By Liao Y

Mar 16, 2020

這是一門十分大眾的入門課程, 深入淺出的對大數據的應用方法提出許多見解, 不論是理工的背景的人是希望了解實務應用上的案例, 或者商管背景希望了解新興數據分析的優勢和方法都能透過課程得到許多實際案例的分享.

課程練習中有一些是課堂中沒有提及的方法及工具, 需要自己搜尋才能夠完成作答, 但不會太難找到答案, 這樣的設計更能啟發和提示我們自我學習的方向, 並透過搜尋找到更多豐富的內容補充, 我覺得練習的設計也十分用心

By Chung-Han Y

Apr 26, 2020

Excellent courses! Both explore practical applications and theoretical insights.

By Lisa C

Jun 16, 2019

身為資深的行銷人員，這堂課讓我對大數據於商業應用及策略管理建立基礎的概念，更能掌握從個人的背景或擁有的資源，有效評估並朝有興趣的領域精進。

By 张苏

Sep 18, 2019

I think it is a very nice couser which broad my knowledge basement.

By Guan M L

Oct 18, 2018

我真的很喜歡這一系列課程，希望未來還有更多的系列課程，既可以學習主流趨勢知識又可以學習商管行銷知識。

By Siu Y R

Oct 8, 2019

一個獲益良多的好課程，希望有伸延課程推出。謝謝NTU Coursera。

By Huan-ting W

Apr 16, 2019

能有效帶領不具資料科學背景的人，了解大數據分析在各領域的功用與操作概念

By Wayne K

Nov 7, 2018

結合理論與實務的教學，讓我受益匪淺，感謝授課的老師們，謝謝！

By Brenda C

Jul 24, 2020

實用性及知識性相當高的一門課

By Cai-Mei H

Nov 30, 2021

I have learned much new knowledge , especially week 3 to week 5 , help my improve concept about data analysis 、community detection method 、social media and marketing wisdom on business applications and strategic decisions, thank NTU and Coursera very much.

By fan c

Aug 15, 2021

Very good. first datascient course which cross the datascient and apllication domain. learning much.

By 楊政諺

May 7, 2022

Great course taught by NTU! It teaches me lot of basic application of the Big Data!

By 陳宥宇

May 19, 2022

我覺得這個課程能學習到很多平常系上較少學到的知識，也能更了解如何將大數據運用在實務上，非常值得修習的一門課程。

By YI-CHAN, H

Dec 31, 2020

非常實用的課程，講解很多商業上的場景應用，highly recommended !!

By Fang L

Jan 27, 2022

結合理論和實務的豐富課程，引發我繼續深入學習的動機，很實用的初級入門，大推

By 段家銘

Jan 10, 2020

充分透過商業實務案例，學習到相關理論及應用，相當適合作為資料科學入門課程。

By 王家緯

Dec 14, 2020

短時間內清楚了解大數據、數位金融的相關知識，對於非本科系同學而言受用良多

By Alex C

Mar 2, 2022

I can get the big data knowledge

By 楊勛

May 26, 2019

受益良多，感謝台大、玉山銀行以及Coursera!

By Hung J

Apr 19, 2022

Great and easy to know.

By LIN Y

Feb 23, 2020

學習到許多大數據相關知識與實例

By H M

Apr 1, 2021

謝謝老師精闢的分享與教學＿

By jack c

Jun 19, 2020

希望可以開大數據技術的課程

By Ann W

Aug 29, 2019

學術加上實務案例，收穫頗豐

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