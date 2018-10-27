FC
Aug 14, 2021
Very good. first datascient course which cross the datascient and apllication domain. learning much.
CY
Apr 25, 2020
Excellent courses! Both explore practical applications and theoretical insights.
By 陳怡靜•
Oct 27, 2018
從七週課程中認識許多在現今大環境下應用的大數據分析的方式，以及在業界被實際應用的機會及成效，以期能融會貫通於工作中，並能重新檢視自己工作上使用的可能性，或是未來的發展性。
By Liao Y•
Mar 16, 2020
這是一門十分大眾的入門課程, 深入淺出的對大數據的應用方法提出許多見解, 不論是理工的背景的人是希望了解實務應用上的案例, 或者商管背景希望了解新興數據分析的優勢和方法都能透過課程得到許多實際案例的分享.
課程練習中有一些是課堂中沒有提及的方法及工具, 需要自己搜尋才能夠完成作答, 但不會太難找到答案, 這樣的設計更能啟發和提示我們自我學習的方向, 並透過搜尋找到更多豐富的內容補充, 我覺得練習的設計也十分用心
By Chung-Han Y•
Apr 26, 2020
Excellent courses! Both explore practical applications and theoretical insights.
By Lisa C•
Jun 16, 2019
身為資深的行銷人員，這堂課讓我對大數據於商業應用及策略管理建立基礎的概念，更能掌握從個人的背景或擁有的資源，有效評估並朝有興趣的領域精進。
By 张苏•
Sep 18, 2019
I think it is a very nice couser which broad my knowledge basement.
By Guan M L•
Oct 18, 2018
我真的很喜歡這一系列課程，希望未來還有更多的系列課程，既可以學習主流趨勢知識又可以學習商管行銷知識。
By Siu Y R•
Oct 8, 2019
一個獲益良多的好課程，希望有伸延課程推出。謝謝NTU Coursera。
By Huan-ting W•
Apr 16, 2019
能有效帶領不具資料科學背景的人，了解大數據分析在各領域的功用與操作概念
By Wayne K•
Nov 7, 2018
結合理論與實務的教學，讓我受益匪淺，感謝授課的老師們，謝謝！
By Brenda C•
Jul 24, 2020
實用性及知識性相當高的一門課
By Cai-Mei H•
Nov 30, 2021
I have learned much new knowledge , especially week 3 to week 5 , help my improve concept about data analysis 、community detection method 、social media and marketing wisdom on business applications and strategic decisions, thank NTU and Coursera very much.
By fan c•
Aug 15, 2021
Very good. first datascient course which cross the datascient and apllication domain. learning much.
By 楊政諺•
May 7, 2022
Great course taught by NTU! It teaches me lot of basic application of the Big Data!
By 陳宥宇•
May 19, 2022
我覺得這個課程能學習到很多平常系上較少學到的知識，也能更了解如何將大數據運用在實務上，非常值得修習的一門課程。
By YI-CHAN, H•
Dec 31, 2020
非常實用的課程，講解很多商業上的場景應用，highly recommended !!
By Fang L•
Jan 27, 2022
結合理論和實務的豐富課程，引發我繼續深入學習的動機，很實用的初級入門，大推
By 段家銘•
Jan 10, 2020
充分透過商業實務案例，學習到相關理論及應用，相當適合作為資料科學入門課程。
By 王家緯•
Dec 14, 2020
短時間內清楚了解大數據、數位金融的相關知識，對於非本科系同學而言受用良多
By Alex C•
Mar 2, 2022
I can get the big data knowledge
By 楊勛•
May 26, 2019
受益良多，感謝台大、玉山銀行以及Coursera!
By Hung J•
Apr 19, 2022
Great and easy to know.
By LIN Y•
Feb 23, 2020
學習到許多大數據相關知識與實例
By H M•
Apr 1, 2021
謝謝老師精闢的分享與教學＿
By jack c•
Jun 19, 2020
希望可以開大數據技術的課程
By Ann W•
Aug 29, 2019
學術加上實務案例，收穫頗豐