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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

課程簡介

2 hours to complete
7 videos (Total 68 min), 6 readings
Week
2

Week 2

3 hours to complete

數據分析在金融及財務上的應用

3 hours to complete
14 videos (Total 71 min), 5 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

數據分析在行銷與零售上的應用

3 hours to complete
17 videos (Total 72 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

社群媒體之輿情分析

3 hours to complete
15 videos (Total 97 min), 2 readings, 2 quizzes

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