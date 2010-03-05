本課程是為非資料科學專業者設計的大數據領域入門課程，偏商管應用，非資訊技術教學。透過修習本課程，學員將能對資料科學商管領域的範疇與分類建立基本的觀念，並且瞭解其在商管領域的各種應用。在學的學生可藉此為職涯做準備，在職的社會人士則可拓展自己對資料科學的想像，進一步思考在自身工作場域應用資料科學的可能性。
大數據分析：商業應用與策略管理 (Big Data Analytics: Business Applications and Strategic Decisions)National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
課程簡介
本單元首先由課程引言人引導此門課程學習的脈絡，接著由魏志平老師簡介此課程。課程簡介還有一個特別的部分，是以直播方式與大家互動的。與大數據的午餐約會直播是已在 2018/4/13 ，透過直播的方式，在NTUMOOC Facebook 粉絲團呈現（Facebook 搜尋：NTUTI - 臺大創新教學組（MOOCs/翻轉教育）） ，引入大數據生活應用的議題、談論產學之間的落差，作為此門課程的開頭。2018/4/13 沒有收看到直播的同學也別擔心，直播的影片已剪輯完畢，在此週呈現，學習者依然可以透過 Discussion Forums 向老師提問並與同學互動。
數據分析在金融及財務上的應用
本週老師首先會介紹金融服務的功能，並一一點出這些不同金融服務創新的趨勢，也帶領學生認識金融機構業者有哪些不同的資料庫種類，讓學生瞭解各項金融服務的功能是如何透過數據求新求變。
數據分析在行銷與零售上的應用
本週的課程架構與上週類似，老師一樣會先介紹業者掌握的資源，以及善用資料在行銷與零售上能產生的效益，接著講授分析方法。本週的重點是關聯分析，老師會從這種分析方法的概念、指標計算方式等基礎知識開始教起，並以實例讓同學理解關聯分析在業界如何被應用。在認識資料種類、瞭解應用目的與學習分析方法之前，老師也會在課程的開頭介紹STP市場區隔理論，讓同學對大數據的時代來臨之前就已發展出的經典行銷理論有些認識，再進一步去學習資料科學可以如何幫助我們更有效的實踐經典理論。
社群媒體之輿情分析
本週的課程教導大家如何將平常使用社群媒體所產生的各式資料，例如Facebook上的貼文、Instagram裡的追蹤與被追蹤關係等等，做適當的分析，幫助我們在行銷、客服等方面做出更貼近顧客需求的商業決策。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 大數據分析：商業應用與策略管理 (BIG DATA ANALYTICS: BUSINESS APPLICATIONS AND STRATEGIC DECISIONS)
Very good. first datascient course which cross the datascient and apllication domain. learning much.
我真的很喜歡這一系列課程，希望未來還有更多的系列課程，既可以學習主流趨勢知識又可以學習商管行銷知識。
身為資深的行銷人員，這堂課讓我對大數據於商業應用及策略管理建立基礎的概念，更能掌握從個人的背景或擁有的資源，有效評估並朝有興趣的領域精進。
Excellent courses! Both explore practical applications and theoretical insights.
Frequently Asked Questions
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