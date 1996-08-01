Profile

魏志平

教授兼系主任 (Professor and Chair)

    Bio

    Personal Profile

    魏志平教授為美國亞歷桑那大學管理資訊系統博士，目前為國立臺灣大學資訊管理系特聘教授，同時擔任科技部人文司管理二學門之召集人，並曾於美國華盛頓大學、美國伊利諾大學香檳分校、香港中文大學擔任訪問學者。魏教授之研究成果發表於Journal of Management Information Systems(JMIS)、Decision Sciences、European Journal of Information Systems、Decision Support Systems、IEEE Transactions on Engineering Management、IEEE Intelligent Systems等深具國際知名度之期刊，並在2008及2011年榮獲國科會(現為科技部)傑出研究獎。魏教授之研究範疇包含大數據分析、文件探勘、資訊檢索、社群媒體分析、專利智慧、健康資訊分析等。

    Achievements

    2008、2011年國科會(現為科技部)傑出研究獎

    2012、2013、2016、2017年國立臺灣大學教學優良獎

    Education

    1991.08-1996.08 博士 美國亞歷桑那大學管理資訊系統系

    1988.08-1991.05 碩士 美國亞歷桑那大學管理資訊系統系

    1983.09-1987.06 學士 國立交通大學管理科學系

    Work Experiences

    2011.08-迄今 特聘教授 國立臺灣大學資訊管理系

    2010.02-2011.07 教授 國立臺灣大學資訊管理系

    2013.07-2014.01 訪問學者 美國華盛頓大學

    2008.08-2010.01 教授 國立清華大學服務科學研究所

    2005.08-2008.07 教授 國立清華大學科技管理研究所

    2007.07-2007.08 訪問學者 香港中文大學

    2006.08 訪問學者 香港中文大學

    2002.08-2005.07 教授 國立中山大學資訊管理系

    2001.08-2002.02 訪問學者 美國伊利諾大學香檳分校

    1996.08-2002.07 副教授 國立中山大學資訊管理系

    Courses

    大數據分析：商業應用與策略管理 (Big Data Analytics: Business Applications and Strategic Decisions)

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