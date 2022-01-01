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Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

賽局的基本概念

2 hours to complete
4 videos (Total 56 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

賽局五個基本元素之一：參與者

2 hours to complete
5 videos (Total 46 min), 2 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

賽局五個基本元素之二：附加價值

2 hours to complete
7 videos (Total 80 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

賽局五個基本元素之三：規則

2 hours to complete
6 videos (Total 67 min), 1 reading, 1 quiz

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