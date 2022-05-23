本課程旨在探討現代大學之起源、發展及其當前問題，分析當前大學社群之內部問題，以及大學社群與非學術社群（如政治、經濟、社會部門等）之互動關係，並探討21世紀全球化時代大學的新挑戰與大學教育的新課題。
大學之理念 (The Idea of a University)National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
導論：21世紀大學教育的新挑戰
本講旨在透過二十一世紀的「全球化與反全球化」思潮、知識經濟時代所帶來的經濟與生活模式、亞洲中國的崛起等多重面向，反思二十一世紀亞洲高等教育所面臨的新挑戰，以及說解因之而來的因應策略、解決之道為何等問題。
大學的發展軌跡、方向及其問題：歐美與臺灣
本講分七個段落講述歐美與戰後臺灣之大學的發展軌跡和方向：（1）對當前臺灣的大學教育提出若干省思。（2）從德國社會學大師馬克思．韋伯對新世紀資本主義之形成的觀察和闡論出發，講述早期歐洲大學的設立和發展方向，同其身處之政治、宗教環境有著緊密聯繫。（3）介紹歐洲早期大學的設立和發展歷史。（4）講述美國大學的整體發展軌跡。（5）說解二次大戰後全球進入一個什麼樣的新時代，對大學體制產生哪些影響和變革。（6）聚焦於戰後臺灣高等教育的發展脈絡。（7）總結歐美名校與台灣高校之特點，並針對異同之現象提出問題反思。
大學作為知識社群
本講分四小節，旨在經由說解古今中外大學的類型與知識建構之本質的異同，對當代大學教育所面臨的課題提出反省，並指出應行方針。首先，經由敘述大學作為知識社群的普遍型態，帶出大學作為知識社群的兩大面向之本質問題；其次，歸納古今中外頂尖學府的類型與本質，進而探討當代大學作為知識社群所面臨的變革和挑戰；其三，講解大學作為知識社群的兩大主要特質；其四，從反思中照見應行之方向。
大學作為政治組織
本單元分五段：（1）講解大學何以作為具自治型態的政治組織之問題。（2）、（3）、（4）三段，經由對大學校長的遴選制度和理論基礎的說解，使學習者知道當前大學教育體系所面臨的挑戰和必須憂慮之處。（5）綜合以上說解，提出有待思考和關注的問題。
Frequently Asked Questions
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