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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

導論：21世紀大學教育的新挑戰

1 hour to complete
8 videos (Total 47 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

大學的發展軌跡、方向及其問題：歐美與臺灣

3 hours to complete
7 videos (Total 48 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

大學作為知識社群

1 hour to complete
4 videos (Total 32 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

大學作為政治組織

2 hours to complete
5 videos (Total 38 min)

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