About this Course

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Approx. 10 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Matching
  • Document Object Model (DOM)
  • Null Coalescing Operator
  • Arrays
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 10 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

الأسبوع الأول: مقدمة عن لغة البرمجة جافا سكريبت

3 hours to complete
6 videos (Total 50 min), 10 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

4 hours to complete

الأسبوع الثاني: الرد على مُستمعيك

4 hours to complete
7 videos (Total 53 min), 6 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

الأسبوع الثالث: المصفوفات والحلقات

2 hours to complete
7 videos (Total 57 min), 4 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

الأسبوع الرابع: التحقق من صحة بيانات النموذج

2 hours to complete
5 videos (Total 46 min), 8 readings, 1 quiz

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