إذا كنت ترغب في الانتقال بموقع الويب الخاص بك إلى المستوى التالي، فإن القدرة على تضمين التفاعل أمر لا بد منه. ولكن عليك إضافة بعض من أنواع الخصائص التي تتطلب لغة برمجة أقوى من HTML5 أو CSS3 كما يمكن أن تزودك لغة البرمجة جافا سكريبت بما تحتاج إليه. ومن خلال الفهم الأساسي للغة، يمكنك إنشاء صفحة تتفاعل مع الأحداث الشائعة مثل تحميل الصفحات والنقر بالفأرة والتحرك بها وحتى إدخال لوحة المفاتيح.
التفاعل مع لغة البرمجة جافا سكريبتUniversity of Michigan
About this Course
Skills you will gain
- Matching
- Document Object Model (DOM)
- Null Coalescing Operator
- Arrays
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسبوع الأول: مقدمة عن لغة البرمجة جافا سكريبت
سبيلك اليوم لاستعمال لغات البرمجة والتعرف عليها هو هذا الأسبوع إن لم تستخدم أي لغة برمجة تقليدية قط. قبل بدء الحديث عن الطريقة، سنتحدث عن السبب الرئيسي وراء رغبتنا في استعمال لغة جافا سكريبت. ويكمن ذلك السبب الرئيسي في سهولة عمل لغة جافا سكريبت مع نموذج كائن المستند. إن أفضل سُبل البدء أيسرها. عندما نتحدث عن البدء، يكون الأمر ممتعًا دومًا عندما يُنفذ الرمز أمرًا يُمكننا رؤيته في الواقع، لذا سننتقل إلى تناول طرق مختلفة يمكننا تحقيق مخرجات باستخدامها. لن يكون الأمر مبهرًا بعد ولكنه سيُعد سبيلًا جيدًا لتعريفك على البرمجة التقليدية. وبعدئذٍ، ننتقل مجددًا إلى الحديث عن أسس الطريقة التي يستخدم بها الحاسوب البيانات. سنبدأ بالمتغيرات والتعبيرات والمعامِلات.
الأسبوع الثاني: الرد على مُستمعيك
إذا كنت قد قمت بتدوين رمزHTML الخاص بك في الماضي، فمن المأمول أن تكون قد مارست العادة العظيمة المتمثلة في التحقق من صحة الرمز الخاص بك -- مع التأكد من إغلاق جميع علاماتك المفتوحة. وهناك قواعد أخرى قد تكون تتبعها أو لا تتبعها أيضًا، على سبيل المثال أهمية استخدام سمة كل مُعرف مرة واحدة فقط لكل صفحة. وهذا ما يُسمى بكتابة رمز "نظيف". تُصبح أسباب وأهمية اتباع هذه القواعد جليةً عندما نبدأ في معالجة المكونات المختلفة بصفحة الويب الخاصة بك بناءً على تصرفات الشخص الذي يتفاعل مع صفحتك. كما ستتعرف على وجه الخصوص على أحداث الفأرة وأحداث اللمس في لغة البرمجة جافا سكريبت. ستنتهي مواد هذا الأسبوع بمثال على معرض الصور يُمكنك إنشاؤه معي.
الأسبوع الثالث: المصفوفات والحلقات
سنتعمق هذا الأسبوع في مفاهيم البرمجة الأكثر تعقيدًا: المصفوفات والحلقات. تتيح لك المصفوفات تقديم مجموعات من المعلومات ذات الصلة. توفر الحلقات الكفاءة والمرونة لبرامجك. وباستخدام كلاهما سنتوسع في مثال معرض الصور.
الأسبوع الرابع: التحقق من صحة بيانات النموذج
سنقوم هذا الأسبوع بوضع عدد من المفاهيم الخاصة بهذا المساق معًا لمعالجة مشروع جديد - إنشاء والتحقق من صحة المدخلات التي تم إدخالها في نموذج HTML5. تُعد النماذج عناصر شائعة للغاية تستخدم لإدخال البيانات وإرسالها عبر صفحة ويب. سنبحث في كيفية استخدام لغة جافاسكريبت لإضافة خيارات إلى النماذج الخاصة بك، وملء البيانات مسبقًا بناءً على المدخلات السابقة، وحتى التحقق من تطابق كلمات المرور.
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