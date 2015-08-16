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Jan 23, 2016
A good introductory course. Easy and you can begin to program after taking the course. You may skip the first few chapters since they may not be about the techniques you want to learn.
LL
Dec 12, 2018
老师讲的很好，课程安排肥肠合理。琐碎知识点的确实落实很到位，但是wo x可程序的时候依然偶尔很迷茫很懵圈，加上错误的答案并没有明确的解答与分析，相同的题目有不同的答案却也并没有合适的资源，所以稍有压力，导致整个课程拖的时间比较久。
By Wan K•
Aug 15, 2015
这个课的作业做起来非常吃力，只是简单的openjudge上的习题搬过来了，没有任何说明，甚至还不如openjudge上的说明详细，和当周的课程内容联系也不紧密。
经常出现的一个情况就是，最后一章才讲的内容，搬到中间作为习题出出来，让人完全不知道如何下手。
我对于习题经常是花了七八个小时，最后实在做不出来之后，只能google答案，结果一看答案。看见原来是一个知识点没有见过而已，只能呵呵。
老师讲得的确很好，但是，这个习题的质量确实太糟糕了。
讨论区也没几个人管，对于一些学生的提问，根本没有助教回答，经常一个问题，就是不了了之，因为没人知道答案
有一些问题真的是反复出现，每个人都会遇到的。例如有一道题目——买房子。那个输入语句就没有讲过。也没有任何提示，讨论区里说是while（cin>>m>>k)但是也很含糊，我觉得这道题目就非常不适合放在这里，这一题明显应该放在字符串那一章才对
本来是打五星的，因为作业要扣掉两星，最后打三星
By Yiyuan H•
Jun 26, 2016
从最基础的开始讲起，零基础的同学也能听懂！而且习题和视频下面还有其他人对于各种问题的留言，一般自己的疑问结合其他同学的留言就能想明白。还有习题有问题的话，除了其他同学能回复并解答，还有一位助教帮助解疑，很好！
By Yang Y•
Nov 25, 2019
对完全没有基础的人来说是很好,但是作业的要求说明不是很明确。 提交作业后只会显示答案正确或在答案错误 没有说明
By chang l•
Dec 4, 2018
Very well. This course is suitable for those who want to learn c language but without any background.
By Ming M•
Feb 19, 2018
Ge Li is a very knowledgable instructor, and the course pace is perfect, even for experienced engineers, they can refresh their basic knowledge about the computer. As an introduction course to Computer Science and C language, this is a very useful course and you will be able to understand the important basic C knowledge and write simple C programs after the course. I love it!
By Guodong H•
Aug 31, 2016
非常非常好的入门课程，强烈推荐没有基础的同学作为计算机的入门课程。
李老师在最开始（第一周到第四周）讲述了计算机的发展、程序的基本原理等等基础知识，非常有趣，十分推荐。
在第五周，讲了怎么从现实问题转成程序，作为过渡章节，非常重要非常重要非常重要！
后续的就是对c程序的各部分内容做了介绍，穿插了部分算法。个人觉得这种穿插讲述非常好！
如果讲到缺点的话，那就是练习题不如北大本校的多（李老师原话）。非常建议增加练习题，以及，在论坛中可否请助教老师将题目的解题思路写出来，以便学生们作为参考和对照。
从现实问题到计算机程序，思路是非常重要的，但是作为mooc学生，平时比较难有人指导怎么进行思路的考虑，以及不同解题思路的对比和选择原则。
By 钟秋晨•
Apr 10, 2016
作为一个文科生却深爱着计算机的我，非常想通过自学来完成计算机语言学习，可是每次遇到费解的问题，身边没有老师指导，最终都止步不前，在线教育让我循序渐进的学习基础知识，虽然还是很吃力，但是我相信随着时间的推移，我一定能完成自己的目标，谢谢老师的课程讲解。
By Mingzhe H•
Jun 7, 2020
优点：老师逻辑清晰，各个知识点都讲解到位。
计算导论中关于量子计算的拓展我很喜欢。
程序题与课业有一定结合，作为初学者课程是很不错的。
不足：录制的视频有些有杂音，PPT并不是特别精美。
Does not support English subtitles
By songwei•
Aug 27, 2015
课程比较基础，但是明显老师没有认真准备，课程的视频是东拼西凑的，而且每个章节的作业和章节内容关系不大，有的作业对于新入门的人来说太难了。主要的问题就是作业和章节内容基本无关，老师准备主页太不认真。
By 阿娘保号•
Feb 25, 2018
This is a very good introductory course in C language. The course is detailed and the course structure is clear. From the perceptual to the rational, step by step, through the homework to be able to internalize the knowledge into their own skills.
By Huang X•
Sep 10, 2018
我是一名软件工程的毕业生，本科在读的时候没有认真学习，现在在补课。
李老师讲课是真的非常清楚，导论部分的很多内容，我现在看仍然能有很多收获。
如果能给4.5是想给4.5的，因为OJ系统不太人性。很多在我的电脑上能编译通过的代码，提交到OJ上会提示编译错误。很多在我电脑上没有问题的代码，提交到OJ上会提示Wrong Answer。可能是有某几个极端的测试用例没有通过，为什么不直接给出错误的用例呢。。。这样调代码不会花费那么长时间。
最后，李老师讲课真的棒！！！！！
By Xuetao H•
Jan 24, 2016
A good introductory course. Easy and you can begin to program after taking the course. You may skip the first few chapters since they may not be about the techniques you want to learn.
By Jingxia P•
Sep 1, 2017
I Have nothing to say, but thank you !! the best C class I have ever got. I should have asked my college program returned my tuition and back to coursera/Peking university!
By Xiaohan T•
Sep 22, 2015
Very detailed and helpful. Through learning this course, I gain a very solid foundation of CS. This is my first computer course. Thank Professor Li very much!!!
By Eugene W•
Jun 27, 2019
Very detailed and insightful course. Cleared me lot of minor details that I would have otherwise missed in University lectures.
By 陈小威•
Feb 8, 2017
老师非常专业，教学视频循循善诱，让我容易理解；课的内容既不多也不少，学起来很轻松；课后题非常棒，做完课后题编程技能大大提高，这是这门课最大的收获；美中不足的是习题课助教讲得太快，抓不住重点，而且习题课的视频模糊，看不清楚。好啦，我要继续学习余下的课程啦！
By 邹沛成•
Jul 22, 2019
Great explanation, very detailed and presented in a clear style. Solid foundations. Modest titled course with lots of joy.
By 黃士庭•
Oct 15, 2015
very well course for the new student first time learning to write the code and the teacher was excellent in the class.
By LinE•
Dec 13, 2018
老师讲的很好，课程安排肥肠合理。琐碎知识点的确实落实很到位，但是wo x可程序的时候依然偶尔很迷茫很懵圈，加上错误的答案并没有明确的解答与分析，相同的题目有不同的答案却也并没有合适的资源，所以稍有压力，导致整个课程拖的时间比较久。
By 钟宇尧•
Oct 13, 2015
Study the bisic program knowledge by following this teacher, I feel much better than my own teacher.
By Yifan Y•
Dec 6, 2017
这堂课虽然是语言入门，但是李老师讲课的方法非常好，由浅入深，循序渐进，不断的通过问问题来引发思考，并且很自然的引入下一个主题，有一种知识点非常连贯的通透感，不愧是北京大学的课程，李老师非常棒！
By Tong•
Aug 4, 2017
本来没有抱多么高的预期，却意外获得许多惊喜。妥妥地打了一遍基础。学到每一个细节都马虎不得，再“小”再“简单”的问题也要自己实际做过才清晰。积累了无数小而简单的问题，复杂的问题也变得迎刃而解。
By YanJun L•
Mar 6, 2017
One of the best courses to retrospect basic programming.
A chase to strengthen the foundation.
By guijie w•
Aug 14, 2015
Great course, which offers me with comprehensive knowledge and skills of computer programming
By MegaRange•
Feb 3, 2019
从感性和理性角度分别理解计算机程序是个非常好的学习方法，并且老师讲解的节奏很好。尽管不是初学者，但是在老师这里还是学到了很多东西。感谢这位优秀的老师。
另外，感谢老师科普冰激凌车！