你有没有好奇过：计算机为什么能够进行计算？计算机程序是怎样运行的？你是否想知道：计算机未来可能的发展趋势有哪些？程序是如何编写出来的？如何学习程序设计语言？程序设计语言的基本成分有哪些？《计算导论》这门课将帮助你解决这些疑惑。
About this Course
Skills you will gain
- Computer Display Standard
- C Programming
- C++
Offered by
Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
欢迎加入《计算导论与C语言基础》！
欢迎大家来到《计算导论与C语言基础》！在这门课程当中，我们将敲开神秘的计算机世界之门，探索它的历史，解读它的基本原理，讨论它未来的发展趋势；同时我们还将学习C语言这一经典的编程语言，开启我们充满趣味与挑战的程序设计之旅。这个欢迎模块就让我们在出发之前读好“地图”，通过观看两段视频来了解一下这段奇妙的旅程都将涵盖哪些内容吧！PS：我们这门课程一直处在不断地建设与优化当中，吸取了很多以往课程的经典视频，所以如果你看到视频中出现了不同课程的名字，也不要惊讶哦，因为你正在集百家所长。
计算机的基本原理
作为开篇的第一次课，我们先来了解一下现代计算机运行的基本原理。我们将从历史上的三次数学危机开始讲起，引出现代计算机的基本原型——图灵机的基本原理，进而解释支撑现代计算机技术的几个基础性理论（二进制、布尔代数、数字逻辑电路）及其解决的基本问题。本次课的主要目的：帮助同学们了解现代计算机的基本原理。本次课的焦点问题：计算机为什么能利用电路实现计算？
计算机的历史与未来
本次课将带领同学们了解计算机的演变历史，希望通过这个历史演变的过程帮助同学们了解“人类在计算科学方面是如何一步步积累成果的“。在此基础上，我们再来讨论一下未来计算机的发展趋势，并重点介绍了量子计算机的基本原理与研究现状。
程序运行的基本原理
本次课带大家走进计算机，了解计算机的几个基本构成成分及其作用，在此基础上，了解CPU指令的基本执行过程、了解计算机执行程序的过程。
感性认识计算机程序
本次课也许是计算机程序设计部分“最重要”的一次课程，在这次课程中，我们将通过一个例子，感受一个结论——“计算机程序 其实是对 人们思维过程的一个描述”；在此基础上，我们将立刻把自己放置于一个“计算机程序设计语言”的设计者的角度，去思考“如果让我们设计一门程序设计语言，我们将如何设计？” 进而，在我们给出关于这个问题的“抽象回答”的基础上，我们迅速地带领大家“快步走进C程序”，迅速了解在C程序设计语言中，都有哪些成分。在这次课的最后，我们通过一个例子，以“感性的方式”让大家感受了一下“什么样的程序是好程序”。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 计算导论与C语言基础
从最基础的开始讲起，零基础的同学也能听懂！而且习题和视频下面还有其他人对于各种问题的留言，一般自己的疑问结合其他同学的留言就能想明白。还有习题有问题的话，除了其他同学能回复并解答，还有一位助教帮助解疑，很好！
老师讲的很清晰，C语言确实比python之流难多了。另外这个课相对不水，视频量作业量都还算可以（跟北大实际课肯定还是有差距），相比大量的水课算是非常值得学习的。大赞！
Good lessons. Also helpful for people who don not have learned it before.
优点：老师逻辑清晰，各个知识点都讲解到位。 计算导论中关于量子计算的拓展我很喜欢。\n\n程序题与课业有一定结合，作为初学者课程是很不错的。\n\n不足：录制的视频有些有杂音，PPT并不是特别精美。\n\nDoes not support English subtitles
About the 程序设计与算法 Specialization
本专项课程旨在系统培养你的程序设计与编写能力。系列课程从计算机的基础知识讲起，无论你来自任何学科和行业背景，都能快速理解；同时我们又系统性地介绍了C程序设计，C++程序设计，算法基础，数据结构与算法相关的内容，各门课之间联系紧密，循序渐进，能够帮你奠定坚实的程序开发基础；课程全部配套在线编程测试，将有效地训练和提升你编写程序的实际动手能力。并通过结业实践项目为你提供应用程序设计解决复杂现实问题的锻炼，从而积累实际开发的经验。因此，我们希望本专项课程能够帮助你完成从仅了解基本的计算机知识到能够利用高质量的程序解决实际问题的转变。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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