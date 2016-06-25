About this Course

20,474 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 7 in the
程序设计与算法 Specialization
Approx. 43 hours to complete
Chinese (Simplified)

Skills you will gain

  • Computer Display Standard
  • C Programming
  • C++
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 7 in the
程序设计与算法 Specialization
Approx. 43 hours to complete
Chinese (Simplified)

Instructor

Offered by

Placeholder

Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up96%(4,301 ratings)
Week
1

Week 1

5 minutes to complete

欢迎加入《计算导论与C语言基础》！

5 minutes to complete
2 videos (Total 5 min)
1 hour to complete

计算机的基本原理

1 hour to complete
5 videos (Total 61 min)
Week
2

Week 2

1 hour to complete

计算机的历史与未来

1 hour to complete
5 videos (Total 64 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

程序运行的基本原理

1 hour to complete
6 videos (Total 50 min), 1 reading
Week
4

Week 4

5 hours to complete

感性认识计算机程序

5 hours to complete
10 videos (Total 99 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM 计算导论与C语言基础

View all reviews

About the 程序设计与算法 Specialization

程序设计与算法

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder