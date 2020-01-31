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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

體驗經濟與服務設計(上)

2 hours to complete
11 videos (Total 71 min), 7 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

體驗經濟與服務設計(下)

2 hours to complete
15 videos (Total 69 min), 2 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

服務管理與服務創新

3 hours to complete
12 videos (Total 84 min), 2 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

收益管理

2 hours to complete
14 videos (Total 76 min), 2 readings, 1 quiz

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