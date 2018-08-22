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Learner Reviews & Feedback for 服務模式的體驗、設計與創新：從痛點到賣點 (Experience, Design, and Innovation of Service Models: from Pain Points to Selling Points) by National Taiwan University

4.8
stars
128 ratings
31 reviews

About the Course

相較於製造業強調「貨品」與「製造流程」的管理，服務業則強調「人」與「服務流程」的管理。在數位時代，科技是企業拉近與顧客距離的關鍵策略性工具，但如何以人為本，則是企業在新時代的挑戰。 在這門課中，我們將探討數位時代中如何進行服務設計與服務營運，一方面改進顧客的體驗，一方面也結合收益管理與平臺策略去為企業設定合適的商業模式。 為了兼顧理論與實務，我們集結了臺大管理學院的三位教授以及來自國泰金控的業界專家，透過包含金融、零售、醫療、交通、網路等各產業的案例，與大家一起從學理和產業的角度探討數位時代的服務管理。...

Top reviews

PL

Aug 21, 2018

很喜歡Coursera題組大挑戰的題目設計，題目由淺入深，有些很直覺可以回答(也比較多人回答)，有些要花比較多心力思考(討論區空空的很寂寞...)，不過自己覺得有認真想過答案後，就比較能體會老師解說的內容了～謝謝製作團隊的用心！

WL

Dec 18, 2020

適合初學者學習的課程。老師們講解的都很清楚，從服務設計，到定價策略，再到平台的概念，以及最後將服務設計應用在銀行的案例解說，我認為是很全面的課程，讓人想更深入學習 ^w^

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1 - 25 of 33 Reviews for 服務模式的體驗、設計與創新：從痛點到賣點 (Experience, Design, and Innovation of Service Models: from Pain Points to Selling Points)

By Polina L

Aug 22, 2018

很喜歡Coursera題組大挑戰的題目設計，題目由淺入深，有些很直覺可以回答(也比較多人回答)，有些要花比較多心力思考(討論區空空的很寂寞...)，不過自己覺得有認真想過答案後，就比較能體會老師解說的內容了～謝謝製作團隊的用心！

By Yi-Ting C

Jul 4, 2021

This course is very helpful for beginner to learn how to start a business.

By Tina D

Feb 11, 2020

非常棒的课程！讲师们的思路非常清晰！l理论和案例结合的非常好，很充实也很有趣！老师们推荐的延伸阅读书籍也非常好，帮助在这个点开拓视野。赞!

By Sean W

Nov 11, 2019

教授講授條理分明 理論與實務並陳 並搭配國內實際成功個案 很受用!

建議螢幕上的講義能夠隨連結下載

By HSUAN-TING H

Sep 2, 2019

是一系統化與邏輯化的課程，對於想要掌握服務社計脈絡與核心概念的學生，非常推薦，拳拳到肉。

By CHENG L

Sep 14, 2018

很喜歡這堂課的安排，也聽到了很多實在的例子來補足學術上的學習。

By Irene Y

Nov 26, 2018

更有系統地學習到服務設計的思維、收益管理以及平台商業模式

By 张歌之

Aug 16, 2019

更系統化和專業化的了解了服務經濟，感恩！

By Sunny C

May 28, 2019

前四章讲的很好 尤其是journey map and Blueprint

By David L

Jul 30, 2021

T​he course is nice since it completely but briefly introduces and showcases the idea, definition, and example of service concept, service process design. And it ends with a truly case from a Taiwan local bank which makes this course more on the ground.

By Wang C L

Dec 19, 2020

適合初學者學習的課程。老師們講解的都很清楚，從服務設計，到定價策略，再到平台的概念，以及最後將服務設計應用在銀行的案例解說，我認為是很全面的課程，讓人想更深入學習 ^w^

By Aurora L

Apr 8, 2021

深入淺出，章節劃分也很合理，是很棒的服務體驗入門課！理論、案例兼具，最後結合實際的金融產業服務案例非常棒，謝謝四位老師～

By 鄒松樺

Feb 7, 2021

每個單元看似簡要但都切中要點，並且方便入門建立基礎並且提供後續深入ㄒ了解的資源讓學習者能有所啟發非常棒！！！！ˋ

By Marco C

Jul 9, 2021

很實用的課程，可以學習到消費者使用服務的體驗流程，服務的設計與策略，收益管理與定價策略，還是平台的策略。

By Chuang Y L

Apr 2, 2021

簡單了解商業上會做的手法和策略，對於使用者體驗相較起來熟悉的我，這塊的幫助很大

By 邱紫郡

Aug 2, 2021

老師們用淺顯易懂的方式教導體驗相關的知識，這堂課我真的獲益良多!

By Elvis Y

Jan 22, 2022

Lessons are clear and useful

By GE D

Dec 14, 2021

That's so interesting

By 何兪穎

Dec 5, 2019

有些題目過不了，四個都選了還是錯

By Brazil C

Apr 2, 2022

對於工作與品牌商有實質幫助

By Chao-Hung H

Sep 14, 2019

Very Useful

By Yu-hsiu H

Mar 20, 2022

e​xcellent

By Ping Y

Nov 15, 2019

課程有趣且實用

By raoyunxuan

Aug 4, 2021

很好的课程

By 詹宗達

Nov 14, 2019

good

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