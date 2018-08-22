PL
Aug 21, 2018
很喜歡Coursera題組大挑戰的題目設計，題目由淺入深，有些很直覺可以回答(也比較多人回答)，有些要花比較多心力思考(討論區空空的很寂寞...)，不過自己覺得有認真想過答案後，就比較能體會老師解說的內容了～謝謝製作團隊的用心！
WL
Dec 18, 2020
適合初學者學習的課程。老師們講解的都很清楚，從服務設計，到定價策略，再到平台的概念，以及最後將服務設計應用在銀行的案例解說，我認為是很全面的課程，讓人想更深入學習 ^w^
By Polina L•
Aug 22, 2018
很喜歡Coursera題組大挑戰的題目設計，題目由淺入深，有些很直覺可以回答(也比較多人回答)，有些要花比較多心力思考(討論區空空的很寂寞...)，不過自己覺得有認真想過答案後，就比較能體會老師解說的內容了～謝謝製作團隊的用心！
By Yi-Ting C•
Jul 4, 2021
This course is very helpful for beginner to learn how to start a business.
By Tina D•
Feb 11, 2020
非常棒的课程！讲师们的思路非常清晰！l理论和案例结合的非常好，很充实也很有趣！老师们推荐的延伸阅读书籍也非常好，帮助在这个点开拓视野。赞!
By Sean W•
Nov 11, 2019
教授講授條理分明 理論與實務並陳 並搭配國內實際成功個案 很受用!
建議螢幕上的講義能夠隨連結下載
By HSUAN-TING H•
Sep 2, 2019
是一系統化與邏輯化的課程，對於想要掌握服務社計脈絡與核心概念的學生，非常推薦，拳拳到肉。
By CHENG L•
Sep 14, 2018
很喜歡這堂課的安排，也聽到了很多實在的例子來補足學術上的學習。
By Irene Y•
Nov 26, 2018
更有系統地學習到服務設計的思維、收益管理以及平台商業模式
By 张歌之•
Aug 16, 2019
更系統化和專業化的了解了服務經濟，感恩！
By Sunny C•
May 28, 2019
前四章讲的很好 尤其是journey map and Blueprint
By David L•
Jul 30, 2021
The course is nice since it completely but briefly introduces and showcases the idea, definition, and example of service concept, service process design. And it ends with a truly case from a Taiwan local bank which makes this course more on the ground.
By Wang C L•
Dec 19, 2020
適合初學者學習的課程。老師們講解的都很清楚，從服務設計，到定價策略，再到平台的概念，以及最後將服務設計應用在銀行的案例解說，我認為是很全面的課程，讓人想更深入學習 ^w^
By Aurora L•
Apr 8, 2021
深入淺出，章節劃分也很合理，是很棒的服務體驗入門課！理論、案例兼具，最後結合實際的金融產業服務案例非常棒，謝謝四位老師～
By 鄒松樺•
Feb 7, 2021
每個單元看似簡要但都切中要點，並且方便入門建立基礎並且提供後續深入ㄒ了解的資源讓學習者能有所啟發非常棒！！！！ˋ
By Marco C•
Jul 9, 2021
很實用的課程，可以學習到消費者使用服務的體驗流程，服務的設計與策略，收益管理與定價策略，還是平台的策略。
By Chuang Y L•
Apr 2, 2021
簡單了解商業上會做的手法和策略，對於使用者體驗相較起來熟悉的我，這塊的幫助很大
By 邱紫郡•
Aug 2, 2021
老師們用淺顯易懂的方式教導體驗相關的知識，這堂課我真的獲益良多!
By Elvis Y•
Jan 22, 2022
Lessons are clear and useful
By GE D•
Dec 14, 2021
That's so interesting
By 何兪穎•
Dec 5, 2019
有些題目過不了，四個都選了還是錯
By Brazil C•
Apr 2, 2022
對於工作與品牌商有實質幫助
By Chao-Hung H•
Sep 14, 2019
Very Useful
By Yu-hsiu H•
Mar 20, 2022
excellent
By Ping Y•
Nov 15, 2019
課程有趣且實用
By raoyunxuan•
Aug 4, 2021
很好的课程
By 詹宗達•
Nov 14, 2019
good