Profile

郭佳瑋

教授兼系主任 (Professor and Chair)

Bio

郭佳瑋教授畢業於國立台灣大學工商管理學系工業管理組，2008年於美國密西根大學安娜堡分校獲得工業工程(Industrial & Operations Engineering)博士。郭佳瑋教授於博士期間主要研究為供應鏈管理、賽局理論機制設計、收益管理及動態定價。郭教授於2008年加入台灣大學工商管理學系暨商研所任教至今，現為台大工商管理學系暨商研所教授。

郭教授目前教學課程在大學部與研究所(包括商研所及GMBA)以統計、作業管理、管理科學模式及收益管理與定價為主。目前亦負責教授台大EMBA的「服務與營運管理」、「企業決策」、「管理個案導論」等課程，並曾獲得台灣大學「教學優良獎」及台灣大學管理學院「英語教學優良獎」，郭教授曾於2013年參與哈佛商學院個案研習會。 郭教授目前研究興趣為收益管理與訂價、賽局理論、供應鏈管理及作業與行銷介面整合。研究議題包括零售業上架空間與訂價最佳化、雲端服務最適訂價及零售業動態訂價及價格協商。論文曾刊登於Operations Research、Production and Operations Management、European Journal of Operational Research及Journal of Operational Research Society等知名國際頂尖期刊。郭教授於2011年榮獲台大管理學院玉山學術獎，此學術獎表彰管院教授發表論文於國際一流期刊。另於2015年獲頒科技部吳大猷先生紀念獎，。除了致力於學術研究之外，郭教授目前亦參與多項業界合作計劃。

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服務模式的體驗、設計與創新：從痛點到賣點 (Experience, Design, and Innovation of Service Models: from Pain Points to Selling Points)

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