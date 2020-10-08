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Dec 25, 2016
欧老师在课程中为我们展现了一个全新、更贴近作品时代、贴近作者本身的角度去理解品位唐诗，引导我们去发现诗句背后真实的人，而不是诗坛上端坐的神像。《琵琶行》中白居易的“俗”，琵琶女的物质追求，以及《锦瑟》中李商隐习惯于绝望的心理，纠正了很多理所当然认为产生的错误理解。跟着老师重新品位这几首诗，获益很大！感谢老师的辛苦付出~
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Apr 4, 2021
很棒的學習，增加生活樂趣\n\n讓我重新認識中國的文學藝術和古人的生活\n\n古老的中國擁有太多精緻有趣的文化\n\n我喜歡這種自由自在又有一個小目標的學習\n\n學習，讓我的退休生活有很好的方向...\n\n學習，讓我的精神生活像雲一般的變化多彩。\n\n謝謝。
By Ma M•
Oct 8, 2020
算下来从《红楼梦》开始，听欧丽娟老师的课已近十年，把她的“中国文学史”课认认真真记笔记停下来，应该已经可以说自己是欧丽娟老师的学生了。跟老师学了很多东西，学到了很多治学和思考方法，解决了许多迷思和误解。谢谢老师。希望能有机会继续听老师后半段的“中国文学史”。
By Yaling X•
Sep 25, 2018
老师旁征博引，不仅限于诗的字句本身，同时从心理学、文学史等多个方面加以阐述，并分析了诗人的价值观，结合了老师自身的深厚阅历与洞察世事，实在令我受益匪浅，引用一句网络用语，“感觉我之前读的都是假唐诗”
By Pei W•
Dec 26, 2016
欧老师在课程中为我们展现了一个全新、更贴近作品时代、贴近作者本身的角度去理解品位唐诗，引导我们去发现诗句背后真实的人，而不是诗坛上端坐的神像。《琵琶行》中白居易的“俗”，琵琶女的物质追求，以及《锦瑟》中李商隐习惯于绝望的心理，纠正了很多理所当然认为产生的错误理解。跟着老师重新品位这几首诗，获益很大！感谢老师的辛苦付出~
By Yu L•
Nov 12, 2016
非常好的课程，老师旁征博引，多方面加以论证，很有说服力，也能引发人的思考。其中有几首诗是高中时候学过的，如果能对比学习的话，会有更大的启发。
By Cyzenin Z•
Jul 9, 2017
不仅仅是从文学角度分析著名诗篇，而是以一种历史和人文的全局观，让我对脍炙人口的名篇有了全新认识。每一首诗，都可以回溯诗人的生命史，回溯诗人所处时代的社会生态，从而帮助我摒弃现代人对古人的偏见，结合心理学、文学史的相关知识，体会到诗人透过千百年岁月，对于生而为人所不得不面对的问题，与现代人那深入灵魂的共鸣。以及中华文化那共饮长江水般一脉相承的浓浓人文关怀。
一直从红楼梦追过来，希望学到更多欧老师教授的课程，比如中国文学史。已经向身边的每一个朋友都推荐了这门课程。
By 彭語婷•
Feb 24, 2019
謝謝老師糾正了一般人常用固有思維去解讀古典作品的錯誤，讓我知道其實古今之人人性是相通的，關鍵就在於今人是否能正確解讀他們的作品。共飲長江水，今人的成就也得益於古人的努力，這個成就的關鍵點就在於是否有正確理解和解讀古人作品的功力。感謝老師解讀出了那麽深層豐富的人文内涵和哲學深度，不像以往國文課的死記硬背和對詩詞表面的賞析。總之非常有意思~~~~💗
By 劉芷辰•
Apr 4, 2021
7週的課提前在5週看完了。學會了如何更深入的去剖析一首詩，也深刻的體會到詩人是如何作為眾人的感官。
是啊，要是多細膩的心靈才能夠寫出這些觸動的文字，以前都徒會背誦，現在才大略了解那些經典是為何被稱作名篇。深刻體會到老師用典的紮實，也感謝老師生動的解說。
By 卉穎•
Sep 15, 2020
覺得蠻有趣的，唐詩是國小到高中的必修課，卻時常淪為考試默書的工具。
藉由這堂課程，在幾首耳熟能祥的唐詩中了解詩人的背景及創作時代，並藉由史學家或文獻糾正長久以來對唐詩的誤解。
而從幾十字以內的文字(唐詩)中，探究詩人最率真也最深入的想法。
By 劉雨涵•
Apr 9, 2020
第一次用Coursera上課，起初是因為可以抵學校的通識學分並有課程補助才選擇上線上課程，但上完此次課程後改變了以往對唐詩以及詩人錯誤的理解，更加了解詩人內心深處的想法以及性格，課程內容也有非常多能運用於生活的思維，整體來講非常喜歡。
By ichang•
Apr 4, 2021
很棒的學習，增加生活樂趣
讓我重新認識中國的文學藝術和古人的生活
古老的中國擁有太多精緻有趣的文化
我喜歡這種自由自在又有一個小目標的學習
學習，讓我的退休生活有很好的方向...
學習，讓我的精神生活像雲一般的變化多彩。
謝謝。
By 黃怡君•
Oct 27, 2016
歐老師的課程一直都有關注，或許無法完成每個學習，但心中總期許自己能在歐老師的帶領下開闊我的胸襟與視野，此次《唐詩新思路》讓我重拾對唐詩的理解與細膩感受，仿佛在唐詩中找到許多人生無解答案及共鳴。值得學習的一堂課，謝謝！
By HAN J•
Sep 20, 2019
无论是文学角度还是历史角度，对唐诗著作都有了更深刻的理解。最重要的是，融会贯通之中，学到了文学解读的新思路。
By 辛棄疾•
May 6, 2022
It really amazes me because, through Prof.'s lectures, I found so much misunderstanding I've ever had and, at the same time, realized that we made a lot of mistakes on Chinese subject. Hope everyone can appreciate the beauty of Tang Poem and enjoy the trip thorough Tang this great empire, great dynasty.
By 李禹姍•
Apr 11, 2022
真心喜歡這個課程，導正了很多以前學到的謬誤的知識，連缺乏上進心又懶惰的我都把課程全部上完，而且是我自己會想主動去看，有種更了解唐詩的感覺，突然覺得以前國高中學的國文知識需要好好改正一番，歐麗娟教授帶著我們用特別的角度探索唐詩真的令人眼睛一亮同時又非常有趣!
By 草宣•
Apr 7, 2022
感謝教授與其餘人員開設此堂課程，我是一名即將邁入大一階段的高三學生，除了以此作為自主學習的教材之餘，更吸收到許多龐雜繁複的詩詞知識，也希望我能如願選擇中文科系，並且在未來有更好的知識儲備來消化所學。
By Ron H•
Jul 13, 2019
I thought I came here to study poetry. After completing the course, I learned everything beyond.
By Cheung K F•
Mar 3, 2021
非常有趣的課程。內容豐富,講解深入。教授的旁徵博引,令人得益匪淺。希望能有續篇,選取更多詩人、更多作品來作深入分析。唐詩,或宋詞,或元明戲曲,都可以有"新思路"!
By 张心颜•
Mar 30, 2019
一门关于如何让你分析唐诗的思路课，突破僵化体制的局限性，用自我的意识正确观照历史，从而架构文学史观，非常值得一看，认识到另一种不同的文学态度和学术思维。
By Kelvin K•
Dec 25, 2016
A great teacher and a great course on Tang poems! Highly recommended!!
By 婕如林•
Jul 14, 2020
這堂課從很多不同的觀點分析唐詩，讓我更加了解唐詩以及詩人其實是有很多面向的。教授的舉例中也透漏很多和我原本的認知不同的人物特色，十分有趣。
By D.a K•
Jan 16, 2022
老师的学术功底非常深厚，伴随着诗歌讲解也会讲一些人生的思考方式。此外，该课程制作精良，文案及视频都属于上乘。对唐诗有兴趣的同学值得一听。
By 小茶•
Dec 2, 2016
欧老师的课，真是太精彩了。制作团队也是未想到的那么认真。所以说整个过程就是享受啊！！！谢谢大家。最后说，我欧欧女神，我会一直关注她的。
By 被廢黜的國王•
Jul 14, 2021
通过老师的讲解对很多诗句有了更深刻的理解，见到了诗词中充盈的人性，也更正了许多美丽的讹误，收益良多，也深受鼓舞，长忆师恩，谢无尽焉！
By Teresa R•
Oct 23, 2021
第一次听欧教授的课，真的非常棒！让我在赏析唐诗的思路上有了新的认知，受益匪浅！真希望日后可以有机会能听一次欧教授的线下课程