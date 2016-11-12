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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up98%(1,670 ratings)
Week
1

Week 1

24 minutes to complete

課程資訊

24 minutes to complete
1 video (Total 3 min), 2 readings
Week
2

Week 2

2 hours to complete

第一講：陳子昂——「陽違陰奉」的復古派

2 hours to complete
10 videos (Total 108 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

第二講：王維——「寒梅著花未」的提問心理

2 hours to complete
10 videos (Total 98 min)
Week
4

Week 4

4 hours to complete

第三講：李白——〈清平調三首〉的奇蹟

4 hours to complete
10 videos (Total 167 min)

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