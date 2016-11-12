唐詩不僅是詩歌史上一座巍峨的高峰，亦是人類文明的珍貴獻禮。本課程的目的並非對詩人、詩歌作一般性的概論，而是以專題的方式抽繹由初唐到晚唐詩歌的許多面向，除了釐清傳統文學史中對部分詩作的誤讀與偏見，更引領大家用不同的角度看待諸位著名詩人，如：陳子昂、王維、李白、杜甫、白居易、李商隱等。
唐詩新思路 (Tang Poetry)National Taiwan University
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National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
課程資訊
第一講：陳子昂——「陽違陰奉」的復古派
對於初唐時期最重要的詩人陳子昂，一般都只強調他的復古理論與貢獻，並認為他是掃除六朝浮華詩風的大功臣，將唐詩注入風骨興寄、導向抒情言志的方向。本週課程將重新檢討這個文學史的常識，他究竟是對六朝完全揚棄，還是有更深層的認知？其次，李白身為復古思想的繼承人，如何延續復古思想，又如何在中唐的「李杜優劣論」中成為被批評的對象，而杜甫、韓愈又如何提出平議，都和「復古」這個主張有關，本週課程將重新解析它的相關論題及意涵。
第二講：王維——「寒梅著花未」的提問心理
王維是盛唐時期長安的明星，以全方位的藝術天才獨領風騷。少年階段便已作出流傳千古的詩篇，但其深刻卻超越一般常情常理，並未獲得正確、深入的了解。例如傳誦不已的名篇——〈雜詩〉，結尾為何問的是「寒梅著花未」？和辛棄疾〈醜奴兒〉（少年不識愁滋味）有何共通的理路？又對現代人揭示怎樣的道理？本週課程將以〈雜詩〉的心理意涵連結相關論題，以期對作者心理、人性有更深層的了解。
第三講：李白——〈清平調三首〉的奇蹟
李白以詩仙的飄逸狂放之姿，成為最具青春氣息的唐代詩人，也擁有親身進入皇宮的罕見際遇，其〈清平調詞三首〉是一組優美動人的愛情頌歌，書寫唐玄宗與楊貴妃的真摯戀情。然而因為後來發生了安史之亂的政治功過問題，隨著唐玄宗與楊貴妃的汙名化，這組詩歷來卻受到很大的誤解，本週的課程將深入解讀這組詩的創作背景、意象運用、結構安排，確定其真正的宗旨乃是歌頌帝妃之間的真情，藉此也澄清唐玄宗與楊貴妃的種種謠言，還原兩人不同於一般嬖佞女寵的曠世愛戀。
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TOP REVIEWS FROM 唐詩新思路 (TANG POETRY)
第一次听欧教授的课，真的非常棒！让我在赏析唐诗的思路上有了新的认知，受益匪浅！真希望日后可以有机会能听一次欧教授的线下课程
算下来从《红楼梦》开始，听欧丽娟老师的课已近十年，把她的“中国文学史”课认认真真记笔记停下来，应该已经可以说自己是欧丽娟老师的学生了。跟老师学了很多东西，学到了很多治学和思考方法，解决了许多迷思和误解。谢谢老师。希望能有机会继续听老师后半段的“中国文学史”。
老师的学术功底非常深厚，伴随着诗歌讲解也会讲一些人生的思考方式。此外，该课程制作精良，文案及视频都属于上乘。对唐诗有兴趣的同学值得一听。
非常好的课程，老师旁征博引，多方面加以论证，很有说服力，也能引发人的思考。其中有几首诗是高中时候学过的，如果能对比学习的话，会有更大的启发。
Frequently Asked Questions
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