Learner Reviews & Feedback for تحليل أداء الشركة باستخدام النسب by Coursera Project Network
About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفية تحليل أداء الشركات عبر استخدام النسب. كما ستتعرف بالتفصيل على النسب الأربعة وهي: نسب السيولة، نسب المديونية، نسب الربحية، ونسبة النشاط. كما وسوف تطبّق مثالاً على كل من النسب عبر استخدام جداول غوغل البيانية، وبالتالي سوف تتمكن من تحليل هذه النسب بشكل مفصل و واضح و مثمر. ستتعلم عزيزي المتعلم أيضاً المصطلحات الأساسية الني تسهّل عملية التحليل المالي لتحسين أداء الشركات.
بعد الانتهاء من هذه الدورة، سوف تتمكن من تحليل أداء عملك الخاص أو الشركة التي تعمل فيها بشكل فعال وتطبيقي باستخدام النسب....