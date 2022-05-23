في هذه الدورة التدريبية، ستكتسب فهمًا عميقًا لأهمية الأخلاقيات ودورها داخل المؤسسة وخارجها، كما ستتعرّف على مزايا وتحديات تنوُّع الثقافات وتعدُّد وتغيُّر وجهات النظر العالمية. وستساعدك مهارات الأعمال المهنية المرتبطة بالأخلاقيات والثقافة ووجهات النظر العالمية المُكتسَبة خلال هذه الدورة التدريبية في تحقيق النجاح عند العمل بأي مؤسسة.
الأخلاقيات والثقافة ووجهات النظر العالميةUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
About this Course
This course requires no previous knowledge or skills.
This course requires no previous knowledge or skills.
Offered by
University of Illinois at Urbana-Champaign
The University of Illinois at Urbana-Champaign is a world leader in research, teaching and public engagement, distinguished by the breadth of its programs, broad academic excellence, and internationally renowned faculty and alumni. Illinois serves the world by creating knowledge, preparing students for lives of impact, and finding solutions to critical societal needs.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة الدورة التدريبية والوحدة الأولى - هل الأخلاقيات جزء من الأعمال؟
تبدأ هذه الوحدة بمقدمة للدورة التدريبية، ثم ستتعرّف على ما نقصده بالأخلاقيات والاستدلال الأخلاقي. ستتعرّف على نهج "فعل الصواب" والنفعية ونظريات العدل. وستفهم أهمية هذه النظريات للاستدلال الأخلاقي والتجارة. ستعرف جيدًا إطار الاستدلال الأخلاقي. وستُطبّق هذا الإطار في تحليل حالة.
الوحدة الثانية - نظرية أصحاب المصلحة شركة باير كروب ساينس في الهند
التمييز بين نظرية أصحاب المصلحة ونظرية المساهمين الإداريين. القدرة على استخدام نظرية أصحاب المصلحة في إطار للاستدلال الأخلاقي. تطبيق النموذج على إحدى الحالات، على سبيل المثال، ميرك أو بي إتش بي أو منصة نفط.
الوحدة الثالثة - العولمة والثقافة والعلامات التجارية
لقد أَحدثت العولمة تغييرات جذرية في السوق. كما يُسهم انتشار العلامات التجارية العالمية في جلب ثقافات متنوعة إلى جمهور المستهلكين الذي يشهد أيضًا ازديادًا في التنوع الثقافي. تُناقش هذه الوحدة معنى العولمة وكيف ترتبط بالقوى الأربعة: تزايد التعددية الثقافية والامتزاج الثقافي والمنافسة العالمية والتواصل/الترابط. سنُحلِّل معنى الثقافة وكيف تتجلى بوضوح وكيف تتباين الثقافة حول العالم. وسنختتم هذه الوحدة بالإقرار بأن العلامات التجارية قد تُعد تمثيلاً ملموسًا للثقافة يُجسِّد قيم ومُثل جماعة ثقافية.
الوحدة الرابعة - العقليات الثقافية واستيعاب السلوكيات وفق الإطار الثقافي
تُناقش هذه الوحدة كيف يمكن أن تصبح الثقافة العنصر الأبرز والأهم في توجيه أحكامنا وسلوكياتنا. سنعرف أن الثقافة تتمثل في رؤوسنا في شكل شبكة من العناصر المرتبطة بمفهوم مركزي. وعندما يتم تنشيط هذه الشبكة في عقولنا، نُظهر ميلاً لاستيعاب سلوكنا وفقًا لما تحدده ثقافتنا.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.