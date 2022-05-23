About this Course

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Beginner Level

This course requires no previous knowledge or skills.

Approx. 14 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

This course requires no previous knowledge or skills.

Approx. 14 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

مقدمة الدورة التدريبية والوحدة الأولى - هل الأخلاقيات جزء من الأعمال؟

4 hours to complete
8 videos (Total 42 min), 6 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

الوحدة الثانية - نظرية أصحاب المصلحة شركة باير كروب ساينس في الهند

2 hours to complete
6 videos (Total 35 min), 3 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

5 hours to complete

الوحدة الثالثة - العولمة والثقافة والعلامات التجارية

5 hours to complete
6 videos (Total 58 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

الوحدة الرابعة - العقليات الثقافية واستيعاب السلوكيات وفق الإطار الثقافي

2 hours to complete
4 videos (Total 11 min), 3 readings, 1 quiz

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