في هذه الدورة التدريبية المكونة من ست وحدات، ستتعلم كيف تتصرف الشركات والمؤسسات في المواقف التي تكون فيها القرارات الاستراتيجية معتمدة على بعضها بعضًا، أي حيثما تؤثر إجراءتي على أرباح المنافسين والعكس صحيح. باستخدام الأدوات الأساسية لنظرية الألعاب، سنحلل كيف تختار الشركات الاستراتيجيات لتحقيق ميزة تنافسية.
الاستراتيجية التنافسيةLudwig-Maximilians-Universität München (LMU)
About this Course
Skills you will gain
- Strategic Partnerships
- Evaluation
- Average
- Marketing Strategy
Offered by
Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
As one of Europe's leading research universities, LMU Munich is committed to the highest international standards of excellence in research and teaching. Building on its 500-year-tradition of scholarship, LMU covers a broad spectrum of disciplines, ranging from the humanities and cultural studies through law, economics and social studies to medicine and the sciences.
Syllabus - What you will learn from this course
اعتنِ بمنافسيك
نقدّم في هذه الوحدة المفاهيم الأساسية لنظرية الألعاب ونستخدم الألعاب الاستراتيجية لتعلم تحليل المنافس. نجيب عن "ما الاستراتيجية؟" وننظر في مختلف الطرق لتحديد الاستراتيجية الأفضل أو المسيطرة. نناقش أيضًا مفاهيم توازن ناش ومعضلة السجين، ونتعلم أنه من المهم توقع إجراءات اللاعبين الآخرين وأخذها بعين الاعتبار. أخيرًا، نحلل ماذا يحدث عندما نُغيّر اللعبة من متزامنة (حيث يعمل الجميع في الوقت نفسه) إلى تسلسلية (حيث يتحرك اللاعبون بعد بعضهم بعضًا).
لماذا تعمل الشركات معًا
وفقًا للنظرية الاقتصادية، تتنافس الشركات مع بعضها بعضًا في السوق. في الواقع، عادة ما يكونون ودودين ويتعاونون مع بعضهم بعضًا. سنحاول في هذه الوحدة فهم هذه الاستراتيجية، ولماذا هي جيدة للمؤسسات المشاركة. بهذا، نقوم بتقييم العوامل التي تشجع أو تمنع التعاون ونطبقها في أمثلة مختلفة.
المنتجات التكميلية والشراكات الاستراتيجية
نقدّم في هذه الوحدة المكملات ونناقش ما تعنيه لنا من الناحية الاقتصادية. ندرس لماذا تفضل الشركات بيع منتجاتها بالجملة - وكيف تؤدي التكاملية إلى تكاليف تبديل. نناقش أيضًا أهمية ذلك التنسيق بين الشركات ذات المنتجات التكميلية. أخيرًا، نلقي نظرة على الشراكات الاستراتيجية باعتبارها أداة قوية لموائمة مصالح الشركات في هذا الإطار المحدد.
دخول سوق جديد
تتناول هذه الوحدة دخول السوق. نلقي نظرة أولاً على مختلف الأدوات لتقييم مدى جاذبية السوق – ثم نناقش الاستراتيجيات التي أثبتت أنها مفيدة لدخول سوق جديد، مثل استراتيجيات تحديد المكانة والتسويق. نلقي نظرة أيضًا من منظور آخر، ونحلل ما يمكن للشركات القائمة القيام به لإبعاد المنافسين الجدد عن السوق.
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