About this Course

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Approx. 18 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Strategic Partnerships
  • Evaluation
  • Average
  • Marketing Strategy
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 18 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

اعتنِ بمنافسيك

3 hours to complete
9 videos (Total 68 min), 3 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

لماذا تعمل الشركات معًا

3 hours to complete
9 videos (Total 61 min), 1 reading, 5 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

المنتجات التكميلية والشراكات الاستراتيجية

3 hours to complete
7 videos (Total 43 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

دخول سوق جديد

3 hours to complete
10 videos (Total 80 min), 1 reading, 4 quizzes

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